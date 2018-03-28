Путин — националист до мозга костей

Своим переизбранием на прошлой неделе в качестве президента России Владимир Путин гарантировал себе нахождение у власти до 2024 года, хотя никто не сомневается в его намерении остаться во главе российского народа столько времени, сколько он сможет. Определяющим в его политике является защита России и ее интересов, а также готовность использовать минеральные ресурсы страны, особенно газ, для достижения поставленных целей. Можно сравнить Путина с другим русским правителем, Петром Великим, который единолично правил Россией с 1682 по 1725 годы и не только укрепил и модернизировал страну, ее общественное устройство и военный потенциал, но и расширил ее границы, захватив значительную часть земель, которые мы называем сегодня Финляндией , и прибалтийские страны.

Чехию и Румынии, Словакии, Чтобы хоть немного лучше понять русских и, соответственно, первоочередные задачи президента Путина, следует вспомнить, что воссоединение Германии было воспринято Россией с определенной тревогой, так как это предвещало экспансию НАТО на восток. В тот момент американец Джеймс Бейкер (James Baker) пообещал русским, что это будет последнее расширение альянса, но нападение НАТО на Сербию , исторического союзника России, было расценено Москвой как агрессия, а дальнейшая экспансия альянса в Польшу Венгрию в том же году была воспринята уже как провокация. Прием в члены НАТО Болгарии Словении и прибалтийских стран в 2004 году и Албании Хорватией в 2009 году передвинули границу между Западом и Востоком, установив ее практически по линии разграничения 1725 года. Это и привело к жесткому ответу России, аннексировавшей Крым и оккупировавшей восточную часть Украины

Со времени оранжевой революции 2004 года Россия пристально следила за эволюцией событий на Украине. Вследствие плохого состояния экономики и неодолимой коррупции Виктор Янукович , бывший президент Украины, был вынужден бежать из страны. Приход к власти правительства, более склонного к сотрудничеству с Западом, и возможность вхождения Украины сначала в Европейский союз , а затем и в НАТО, спровоцировало Россию на внезапное вторжение в страну. Для них была неприемлема сложившаяся ситуация.

Европейский Союз ввел и продолжает поддерживать экономические санкции против Москвы, которая в качестве ответа запретила импорт различных видов сельскохозяйственной продукции из ЕС. Конечно, трудно подсчитать экономический ущерб от этих санкций для и так находящейся в кризисе российской экономики, но зато хорошо известно, что продажи испанской и ирландской сельхозпродукции обрушились в последние четыре года. Для Путина важнее затормозить приближение Запада к Москве или Санкт-Петербургу , чем урон экономике, который могут принести эти санкции.

Роль газа

Во время оккупации Крыма в феврале 2014 года один из авианосцев США и несколько кораблей сопровождения находились в Средиземном море. Барак Обама мог переместить этот флот в Черное море, чтобы дать таким образом ответ на вторжение в Крым. Но он не сделал этого по двум причинам. Во-первых, потому что Украина все же не являлась членом НАТО, а во-вторых, поскольку такой шаг мог привести к возможному развязыванию войны с Россией. Напомним, что в 1853 году оккупация Крыма Великобританией Францией привела к Крымской войне, и теперь подобное историческое событие могло повториться.

Кажется, именно канцлер Германии Ангела Меркель воззвала к здравому смыслу Обаму, попросив его действовать максимально осторожно, тем более, что в мыслях она держала и еще одну важную для нее проблему, а именно: зависимость Германии и ряда других стран Европы от русского газа. Напомним, что Германия импортирует более трети русского газа.

В последние годы Россия и Европейский союз работали над совместными проектами по строительству новых газопроводов, которые должны обеспечить Европу газом с востока. Ключевую роль в этой сфере играет Турция , что способствует упрочению связей между Москвой и Анкарой и их взаимной поддержке по газовым вопросам.

Шпионы и хакеры

И, наконец, еще один аспект геополитической ситуации России связан с ее отношением к вопросу о шпионах и кибератаках. Кажется обоснованной версия об участии русских хакеров в выборах в США, как и отравление российскими агентами шпиона Сергея Скрипаля и его дочери пару недель назад в Великобритании.

В Соединенных Штатах неспешно продолжается расследование против штаба президента Трампа и почти доказано, что распространение фейковых новостей в течение этой избирательной кампании было организовано российской пропагандистской машиной. Хотя еще нужно было бы узнать степень осведомленности или участия в этом команды Трампа. Что же касается отравления шпиона Скрипаля, президент Путин назвал обвинения России в этом преступлении «чушью», но Тереза Мэй так не считает и уже выслала из Лондона ряд российских дипломатов, на что Москва ответила точно таким же образом.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что президент Путин предпримет все возможное, чтобы защитить интересы России, чего бы это ему не стоило. И нас не должны удивлять его будущие действия.