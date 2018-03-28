Убивать или стерилизовать? Власти не справляются с проблемой бродячих псов 

В Красноярске стая собак напала во дворе школы на 9-летнюю девочку. Её отбили прохожие, но у ребёнка сильно покусаны ноги и рука. Пока власти пытаются решить проблему, таких случаев с каждым годом становится всё больше. В ситуации разбирался корреспондент «АиФ-Красноярск».
Работа без результата
Накануне Универсиады перед красноярскими чиновниками поставили задачу очистить город об бродячих псов гуманным способом. Но, судя по тому, что жалоб на бездомных животных становится всё больше, проблема в настоящее время не решается. С начала года в службу 005 поступило 1710 заявок на отлов безнадзорных животных, это на 42% превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом в месяц отлавливают в среднем 73 бездомные собаки. В прошлом году этот показатель был значительно выше — в среднем 117 собак. После отлова в этом году около 83% собак выпущены в среду обитания или переданы благотворительным организациям. Но большая часть этих животных снова оказывается на воле и продолжает беспокоить горожан.
«Отлов бездомных животных в городе сейчас не приносит результата, который хотят видеть горожане. Поэтому предлагается внести изменения в регламент по отлову животных. В частности, позволить исполнителям применять более эффективные приспособления для отлова и расширить возможности применения процедуры эвтаназии, если собаку не забрали из пункта передержки в течение 10 дней», — рассказывает сотрудник департамента горхозяйства Светлана Трушкова.
Не сумев самостоятельно справиться с ситуацией, мэрия решила спросить у горожан, что делать. По итогам опроса, свыше 60% населения против ужесточения регламента отлова, и только 37% — за. Но, как комментируют в мэрии, в опросе принимали участие в основном зоозащитники, которые подключили своих волонтёров из других городов, на других интернет-ресурсах данные противоположные (например, см. опрос).
Закон для собачников
Сегодня отловом собак в Красноярске занимается компания «Бездомный пёс». По условиям контракта они должны до конца года отловить 459 собак. Поймали уже около 150, из них стерилизовано 130. По словам руководителя компании Светланы Загуменниковой, весной животные агрессивные, потому что проходит период свадеб, и кобели охраняют свою течковую сучку, поэтому они стараются в первую очередь отлавливать самок. Однако из всех пойманных за время работы животных не было ни одного реально агрессивного. Усыпили только нескольких собак, но только тех, которые были очень больны.
«Убивать собак нельзя, даже не потому, что это негуманно — в природе есть такое понятие, как замещение. Сучка начинает рожать вместо пяти щенков 10-12, из них две трети — сучки, которые через полгода опять принесут приплод. С 2011 года в городе активно убивали собак, и мы видим, что животных на улице стало больше. Мы всего 7 месяцев работаем, около 700 собак уже стерилизовали, две трети сучек, — считает Светлана Загуменникова. — Проблему можно решить гуманным путём, но для этого нужен закон. Ввести чипирование и обязательную стерилизацию, платить штрафы и налоги на нестерилизованных животных. Положительные примеры есть в Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Конечно, в одночасье проблему не решить, нужно года три, чтобы отладить ситуацию».