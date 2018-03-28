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«Почта России» заманивает предпринимателей почтовыми сервисами
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«Почта России» заманивает предпринимателей почтовыми сервисами 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
27 марта 2018 года в Ханты-Масийском «Центре поддержки предпринимателей Югры» сотрудники «Почты России» презентовали подборку почтовых услуг малому и среднему бизнесу. Представители почтового операторы сначала подробно рассказали о базовых услугах для корпоративных клиентов: бокс-сервисе, бизнес-курьере или 3 в 1.
Бокс-сервис позволяет почтальон заберёт из офиса посылки, письма и сам отправит их куда нужно. Как только на почту поступить отправление на адрес партнёра, почтальон тут же доставит его в офис. Необходимо согласовывать график.
Бизнес-курьер — курьер почты сам заберет отправления из офисе вашей в удобное для клиента время, поможет заполнить квитанции и быстро доставит получателям. Почта несет материальную ответственность за потерю заказа.
3в1 — почтальон приедет к вам в офис сам упакуют посылки, бандероли и письма. Заполнит документы и отправит адресату.
Позже продемонстрировали почтовые сервис, которые запустили недавно. «Геопочта» разработан несколько лет назад специально для бизнес клиентов. Компания в онлайн-режиме выбирает интересующие её региона и города с точностью до дома. Сервис автоматический рассчитывает цену услуги и оформляет договор с «Почтой России». Всё это на экране смартфона клиента. Пока в Югре услугой воспользуются только жители Ханты-Мансийска.
Возможные будущие корпоративные клиенты «Почты России»
Источник фотографий: пресс-служба УФПС по ХМАО, www.khabprof.ru
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