Лондон заморозил активы миллионера-иностранца

Власти Великобритании заморозили активы иностранного бизнесмена на сумму в 22 миллиона фунтов стерлингов (более $31 млн). Его собственность может быть изъята, если Лондон не получит объяснений ее прохождения, заявил министр по вопросам безопасности Бен Уоллес , передает РИА Новости

«31 января вступил в полную силу закон о криминальных финансах?. В течение двух недель мы направили запрос о состоянии имущества необъясненного прохождения в отношении иностранного олигарха и собственности на 22 миллиона фунтов стерлингов… Активы были заморожены и, если в течение нескольких недель этот человек не сможет доказать их происхождение, тогда правительство будет в праве изъять активы», — заявил Уоллес. Министр отказался уточнить гражданство лица, о котором идет речь.

Британские госорганы в январе получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.