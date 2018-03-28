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Лондон заморозил активы миллионера-иностранца
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Лондон заморозил активы миллионера-иностранца 

BFM.RU 1 час назад
Власти Великобритании заморозили активы иностранного бизнесмена на сумму в 22 миллиона фунтов стерлингов (более $31 млн). Его собственность может быть изъята, если Лондон не получит объяснений ее прохождения, заявил министр по вопросам безопасности Бен Уоллес, передает РИА Новости.
«31 января вступил в полную силу закон о криминальных финансах?. В течение двух недель мы направили запрос о состоянии имущества необъясненного прохождения в отношении иностранного олигарха и собственности на 22 миллиона фунтов стерлингов… Активы были заморожены и, если в течение нескольких недель этот человек не сможет доказать их происхождение, тогда правительство будет в праве изъять активы», — заявил Уоллес. Министр отказался уточнить гражданство лица, о котором идет речь.
Британские госорганы в январе получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.
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