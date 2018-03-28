В МИД России допустили причастность британских спецслужб к отравлению Скрипаля 

В МИД России заявили, что Лондон разворачивает кампанию по формированию абсолютной презумпции вины России. Об этом сообщается на официальной сайте ведомства.
Согласно заявлению, идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ.
"Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что мировое сообщество гораздо больше, чем солидарные с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля западные страны.