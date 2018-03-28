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В МИД России допустили причастность британских спецслужб к отравлению Скрипаля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В МИД России допустили причастность британских спецслужб к отравлению Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В МИД России заявили, что Лондон разворачивает кампанию по формированию абсолютной презумпции вины России. Об этом сообщается на официальной сайте ведомства.
Согласно заявлению, идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ.
"Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что мировое сообщество гораздо больше, чем солидарные с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля западные страны.
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия
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