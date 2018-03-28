Какое наказание считалось самым позорным на Руси 

Средние века славились своими суровыми наказаниями. При этом, одни наказания лишали жизни, другие — делали человека калекой, третьи — лишали чести. И еще вопрос, какие кары были для наших предков страшнее.
Сильный пол Речь, разумеется, о мужчинах. Женщины в силу того, что жили, по большей части, затворницами, публичным наказаниям подвергались намного реже мужчин. И в силу тех же причин любое наказание для женщины было унизительным и позорным.
Какие же наказания для мужчин были самыми унизительными?
Телесные наказания
Во всех культурах мира телесные наказания бытовали (а в иных и бытуют до сих пор) с незапамятных времен, и всюду они считаются не только болезненными, но и крайне унизительными.
В России до XVIII столетия подвергнуть телесному наказанию могли человека любого сословия. Бояр били кнутом прилюдно так же как и людей простого звания, все зависело от воли царя, перед которым все были в равной степени холопы — и знать и крестьяне. При этом если человеку наносили удары по телу, прикрытому одеждой, то урона чести в этом не было никакого, так, отеческое вразумление. А вот обнажение хоть на городской площади, хоть в застенке, бесчестило человека. Речь, разумеется, о людях дворянского и боярского сословия, поскольку у простого («подлого») народа никакой чести не было по определению.
Телесные наказания могли производиться публично, на торговой площади. Тогда они так и назывались — «торговая казнь». Наказание кнутом иной раз означало смертную казнь, настолько тяжелыми и калечащими были удары кнутобойца. Наказание плетьми или розгами было легче, здесь речь шла, как правило, именно о публичном унижении человека.
Телесные наказания для дворян были отменены Екатериной II.
Лишение бороды
Одно из самых страшных действий против русского человека, безусловно, лишающего его чести, было выдирание или отрезание у него бороды.
Судебные кодексы первых русских князей, называемые «Правды», предусматривают очень суровое наказание за покушение на бороду. При Ярославе Мудром за это полагался штраф в 12 гривен. Такой же, как за удар, нанесенный батогом, чашей или тыльной стороной оружия. Как видим, речь идет не о серьезных увечьях, а именно об унижении, нанесении урона чести. Согласно «Псковскому судебнику» XIV века за ущерб, нанесенный бороде, полагался штраф 2 рубля, в то время, как за убийство человека — 1 рубль.
Не зря бытовала поговорка «Режь наши головы, не тронь наши бороды», в том именно смысле, что честь дороже жизни.
Не случайно царь Иван Грозный, обожавший издеваться над знатным боярством, практиковал такой способ «отеческого поучения» подданных, как таскание за бороду. При нем же был в ходу и такой способ экзекуции: провинившемуся выдергивали бороду волосок за волоском. Длилось это иногда часами, человек испытывал при этом не столько физические, сколько нравственные страдания.
Весьма унижающим актом было и плюнуть кому-либо в бороду. Такое применялось, по большей чести, в частных стычках. После плевка следовал удар во всю силушку, поскольку только таким образом можно было смыть оскорбление. Стерпевший плевок лишался чести и всякого уважения.
Если так тяжело переносилось одно лишь покушение на целостность и красоту бороды, то каково же было русскому мужчине ее лишиться? Неудивительно, что требование Петра сбривать бороды вызвало настоящий шок в русском обществе. Это воспринимали, как настоящую кару. Многие предпочитали платить немаленькую «бородовую пошлину», лишь бы не лишиться этого символа мужской чести.
Калечащие казни
До конца XIX столетия в России были распространены унизительные калечащие казни, навсегда лишающие человека уважения в порядочном обществе. Это рвание ноздрей и клеймение.
Первоначально ноздри рвали в наказание за курение, но впоследствии сделали эту процедуру общей для всех каторжников-реци
дивистов. Рваные ноздри лучше любого документа сообщали о статусе человека. То же касается и клеймения. Осужденному на каторгу человеку выжигали на лбу букву «В», а на щеках «О» и «Р», что означало «вор». Такое «украшение» на лице навеки позорило человека и выводило его из круга порядочных людей.
При этом, женщин, даже осужденных на каторжные работы, клеймению не подвергали.
Позорящие казни
Специальные процедуры, направленные на публичное унижение, стали применять к дворянам с XVIII столетия, то есть, с тех пор, как появилось осознание того, что с дворянством нельзя поступать так же, как с прочим народом.
Осужденного привозили на специальных «позорных» черных дрогах к позорному столбу, ставили рядом со столбом на колени. После этого палач преломлял над его головой шпагу, лишая, тем самым, дворянской чести. При этом, в зависимости от приговора, перед тем, как сломать шпагу, палач мог ударить коленопреклоненн
ого преступника по лицу.
При Петре I бытовало «шельмование» — «тяжелое чести нарушение, которого имя на виселице прибито, и шпага его от палача переломлена, и вором (шельм) объявлен будет».
После этого осужденный, как правило, отправлялся на каторгу. Подобные казни были совершены над декабристами, Чернышевским и т.п.
Публику попроще тоже могли наказать позором, заковав в кандалы или в колодки, и выставив на всеобщее обозрение. Колодки для этих целей были в каждой деревне и хранились у церковного сторожа. Бражников, картежников, непослушных слуг и других мелких преступников могли выставить в таком виде в зависимости от тяжести правонарушения на несколько часов или на сутки.