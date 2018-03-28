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Работающим на зоне заключенным могут разрешить получать больше
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Работающим на зоне заключенным могут разрешить получать больше 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает «Парламентская газета», сейчас за форму, питание и проживание сидельцев с них удерживается 75% от заработанного во время отбывания срока. Также из этих денег вычитаются иски и алименты.
По мнению Кутепова, такие удержания на стимулируют осужденных к труду, поскольку они содержать в тех же условиях, что и неработающие заключенные, при этом еще и теряют почти все заработанное, тогда как за тех, кто не трудится на зоне, платит государство. Кутепов считает, что заработанные деньги позволят заключенным помогать семьи, накапливать какие-то сбережения перед выходом на свободу, что будет мотивировать их к труду.
Парламентарий предложил внести изменения в часть 3 статьи 107 УИК РФ и внести туда правку о внесении туда получение хотя был 50% заработка. Если заключенный уже является пенсионером, инвалидом, несовершеннолетним или женщиной в положении или с детьми, предлагается оставлять 75% от заработанного, а не удерживать.
Кутепов обратился к директору ФСИН и попросил помочь с проработкой финансово-экономического обоснования документа, поскольку реализация такого законопроекта ударить по федеральному бюджету.
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