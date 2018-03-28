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Александр Сапронов: «Когда грузопоток в порт не сбалансирован, потери несут все участники цепи поставок»
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Александр Сапронов: «Когда грузопоток в порт не сбалансирован, потери несут все участники цепи поставок» 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Александр Сапронов считает, что скопление грузовых вагонов на подходах к портам сокращает производительность вагонов, доходы операторов, провоцирует искусственный дефицит вагонных ресурсов. Потери несут грузовладельцы — нарушение сроков доставки грузов влечет задержку получения выручки, снижает экономическую эффективность предприятий, создает предпосылки дестабилизации производства.
«Актуальной проблемой является организация сквозного планирования: грузоотправитель — железная дорога — порт. На первый взгляд здесь все понятно: есть заявка ГУ-12 на перевозку грузов ж/д транспортом, в ней представлены параметры перевозки, которые согласованы в системе РЖД. В свою очередь, порт подтверждает объем груза, который готов принять в конкретный временной период. На практике мы сталкиваемся с обратным результатом. Как можно избежать этих проблем? Только ли погода виновна в срывах планов поставок? Приведем пример порта Санкт-Петербург, где сходятся вагонопотоки грузов НЛМК и Северстали. Производственные возможности порта и объемы названных вагонопотоков нередко не сбалансированы. В результате возникают пробки из груженых вагонов, простои, в конечном итоге — потери для всех участников рынка ж/д перевозок. В этом резервы для повышения производительности операторов, перевозчика, грузовладельцев. Если рассматривать вопрос системно, то это сокращение транспортной нагрузки на экономику страны, повышение ее конкурентоспособности», — отметил исполнительный директор ПГК.
По словам руководителя, улучшить планирование движения грузовых вагонов в адрес портов могла бы автоматизация процессов погрузки. С этим тезисом согласен заместитель председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по международному сотрудничеству, председатель подкомитета по транспорту и логистике Олег Дунаев.
«Нам нужно переходить на инновационные модели управления бизнес-процессами. РЖД, при всей активной работе над производительностью грузового парка — слишком большая и недостаточно гибкая структура. Здесь быстрее будут действовать частные компании, у которых есть экономический интерес. Мы должны находить новые цифровые решения, которые позволят более точно прогнозировать процесс погрузки. Например, в начале года все столкнулись с пробкой вагонов на подъездах к порту Восточный. В связи с этим вопрос — как был сделан прогноз? Шторм — это физические причины, которые с учетом сегодняшних цифровых технологий достаточно точно поддаются прогнозу. Завтра будет другая реальность, и новые решения нужно искать уже сегодня», — заявил Олег Дунаев.
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