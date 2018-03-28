Юрий Берг поручил проверить все объекты массового пребывания людей

Накануне на аппаратном совещании Правительства области, губернатор Юрий Берг поручил провести проверки всех торговых и досуговых объектов.

Губернатор также отметил, что безопасность торгово-развлекательных комплексов и всех мест пребывания большого количества горожан — это не только задача для МЧС , полиции, надзорных органов, но ив первую очередь ответственность руководителей этих объектов.

«Цель тотальной внеплановой проверки — выявить нарушения, которые не устранены, еще раз проверить работу всех систем оповещения, дойти до каждой двери, до каждого склада в подсобном помещении торгового центра», — сказал Юрий Берг.

В первую очередь контрольные мероприятия пройдут в зонах отдыха детей, в том числе безопасность проверят и на всех объектах социальной сферы.

Уже завтра, 29 марта, пройдет совещание по вопросу готовности объектов в случае чрезвычайных ситуаций. Встреча с представителями контрольно-надзорых органов, профильных областных министерств и глав муниципалитета пройдет в режиме видеоконференции.