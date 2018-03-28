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Юрий Берг поручил проверить все объекты массового пребывания людей
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Юрий Берг поручил проверить все объекты массового пребывания людей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне на аппаратном совещании Правительства области, губернатор Юрий Берг поручил провести проверки всех торговых и досуговых объектов.
Губернатор также отметил, что безопасность торгово-развлекательных комплексов и всех мест пребывания большого количества горожан — это не только задача для МЧС, полиции, надзорных органов, но ив первую очередь ответственность руководителей этих объектов.
«Цель тотальной внеплановой проверки — выявить нарушения, которые не устранены, еще раз проверить работу всех систем оповещения, дойти до каждой двери, до каждого склада в подсобном помещении торгового центра», — сказал Юрий Берг.
В первую очередь контрольные мероприятия пройдут в зонах отдыха детей, в том числе безопасность проверят и на всех объектах социальной сферы.
Уже завтра, 29 марта, пройдет совещание по вопросу готовности объектов в случае чрезвычайных ситуаций. Встреча с представителями контрольно-надзорых органов, профильных областных министерств и глав муниципалитета пройдет в режиме видеоконференции.
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