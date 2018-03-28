Ещё
«Число желающих выросло вдвое»: онкогинекологи закрыли запись челябинок на бесплатное обследование
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Число желающих выросло вдвое»: онкогинекологи закрыли запись челябинок на бесплатное обследование 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
За пару утренних часов среды, 28 марта, число женщин, пожелавших пройти бесплатный осмотр онкогинеколога в выходные, выросло вдвое, и организаторы были вынуждены завершить запись.
— Мы очень рады, что женщины так активно откликнулись на предложение пройти онкоскрининг женской репродуктивной системы. За несколько часов число записавшихся выросло до 1250 человек. Это заставляет подумать о том, чтобы в ближайшее время провести подобную акцию ещё раз, — сообщила представитель Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Лия Захарова. — Мы надеемся на понимание и терпение, потому что эти два дня будут напряжёнными для наших специалистов, но мы уверены, что справимся. На приём выйдут уже восемь врачей онкогинекологов, чтобы посмотреть всех записавшихся на приём.
Все, кто не успел записаться на осмотр онкогинеколога, в предстоящие субботу и воскресенье могут пройти профилактический осмотр или диспансеризацию в городской поликлинике № 5 на Комсомольском проспекте, 36а. В перечень обследований для женщин обязательно войдёт осмотр гинеколога. Кроме того, горожане смогут сдать основные анализы, пройти флюорографию, осмотр терапевта и узких специалистов.
К утру среды, 28 марта, на масштабную акцию по диагностике рака шейки матки, которая пройдёт в предстоящие выходные, записались 700 челябинок. Обследование будет проходить в новом отделении профилактики онкозаболеваний, созданном на базе женской консультации ГКП № 5 на улице Красного Урала, 3.
74.ru: последние новости
За нарушения на аукционе по дороге через сады под Челябинском оштрафовали чиновника Жители всех районов Челябинска определились с местами отдыха для благоустройства В Металлургическом районе Челябинска в мусорном баке нашли тело младенца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса311
Первая отставка произошла в Кемерово468
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев174
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1086
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Личный счет
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение