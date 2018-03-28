«Число желающих выросло вдвое»: онкогинекологи закрыли запись челябинок на бесплатное обследование

За пару утренних часов среды, 28 марта, число женщин, пожелавших пройти бесплатный осмотр онкогинеколога в выходные, выросло вдвое, и организаторы были вынуждены завершить запись.

— Мы очень рады, что женщины так активно откликнулись на предложение пройти онкоскрининг женской репродуктивной системы. За несколько часов число записавшихся выросло до 1250 человек. Это заставляет подумать о том, чтобы в ближайшее время провести подобную акцию ещё раз, — сообщила представитель Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Лия Захарова. — Мы надеемся на понимание и терпение, потому что эти два дня будут напряжёнными для наших специалистов, но мы уверены, что справимся. На приём выйдут уже восемь врачей онкогинекологов, чтобы посмотреть всех записавшихся на приём.

Все, кто не успел записаться на осмотр онкогинеколога, в предстоящие субботу и воскресенье могут пройти профилактический осмотр или диспансеризацию в городской поликлинике № 5 на Комсомольском проспекте, 36а. В перечень обследований для женщин обязательно войдёт осмотр гинеколога. Кроме того, горожане смогут сдать основные анализы, пройти флюорографию, осмотр терапевта и узких специалистов.

К утру среды, 28 марта, на масштабную акцию по диагностике рака шейки матки, которая пройдёт в предстоящие выходные, записались 700 челябинок. Обследование будет проходить в новом отделении профилактики онкозаболеваний, созданном на базе женской консультации ГКП № 5 на улице Красного Урала, 3.