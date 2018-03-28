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В Богородском пенсионеры учатся изобразительному искусству
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В Богородском пенсионеры учатся изобразительному искусству 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Программа «Активное долголетие» начала работать в школе №362 района Богородское.
Жители старшего поколения из Богородского посетили первое занятие по изобразительному искусству. Урок прошел в школе №362 по программе «Активное долголетие». Стоит напомнить, что данная программа направлена на повышение качества жизни и поддержание активного долголетия пожилых людей.
По мнению организаторов новых курсов, первое занятие прошло интересно и увлекательно. А преподаватели решили предпринимать максимум усилий, чтобы заинтересовать представителей старшего поколения из Богородского, внесших значительный вклад в богатство и процветание нашей страны, в дальнейшем познании мира и себя, открывая и развивая свои творческие способности. Продолжали свою плодотворную и общественно полезную деятельность.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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