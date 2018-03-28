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Садоводам рассказали о работе пригородных поездов НСО
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Садоводам рассказали о работе пригородных поездов НСО 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Перед очередным дачным сезоном представители Западно-Сибирской железной дороги встретились с активистами Новосибирского областного союза садоводов и председателями садоводческих товариществ региона. На встрече озвучили изменения, которые планируют ввести этим летом.
Заместитель начальника Западно-Сибирской службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков заверил, что размеры ежесуточного движения, а также количество задействованных составов в НСО летом останутся на уровне прошлого года. Кроме того, назначат дополнительные поезда в будние и выходные дни. Билеты можно будет купить в 153 кассовых окнах, в том числе в 17 дополнительных билетных кассах и 36 круглосуточно. Также в 2018 году на территории НСО ЗСЖД отремонтирует около десяти остановочных платформ.
Ветеранам труда РФ по территории региона, ветеранам труда Новосибирской области и ветеранам военной службы, которые достигли возраста, дающего права на трудовую пенсию, будет летом предоставляться 50% скидка при проезде в пригородных поездах. В 2018 году льготный период — с 21 апреля по 21 октября.
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