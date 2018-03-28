Садоводам рассказали о работе пригородных поездов НСО

Перед очередным дачным сезоном представители Западно-Сибирской железной дороги встретились с активистами Новосибирского областного союза садоводов и председателями садоводческих товариществ региона. На встрече озвучили изменения, которые планируют ввести этим летом.

Заместитель начальника Западно-Сибирской службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков заверил, что размеры ежесуточного движения, а также количество задействованных составов в НСО летом останутся на уровне прошлого года. Кроме того, назначат дополнительные поезда в будние и выходные дни. Билеты можно будет купить в 153 кассовых окнах, в том числе в 17 дополнительных билетных кассах и 36 круглосуточно. Также в 2018 году на территории НСО ЗСЖД отремонтирует около десяти остановочных платформ.