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Аграрии Чечни планируют засеять в 2018 году более 100 тыс. га земли
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Аграрии Чечни планируют засеять в 2018 году более 100 тыс. га земли 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 28 марта. /ТАСС/. Аграрии Чеченской Республики завершили пахотные работы на территории более 100 тыс. га и приступили к севу яровых культур, сообщил журналистам директор департамента растениеводства и механизации министерства сельского хозяйства Чечни Мохмад Шамурзаев.
"Вспахано 107 тыс. га площадей, то есть вся запланированная территория. Приступили к севу яровых культур, засеяно более 13 тыс. га. Работа могла быть более результативной, если бы благоприятствовали погодные условия", — отметил Шамурзаев.
По его словам, в целях успешного проведения весенне-полевых работ 2018 года во всех сельскохозяйственных предприятиях заблаговременно определили потребность в материально-технических ресурсах. На закупку семян правительство региона выделило более 104 млн рублей.
"Проведена закупка минеральных удобрений. Они в первую очередь направляются на поддержку сельхозпроизводителей элитных семян зерновых культур, а также на поддержку производителей сахарной свеклы. Несмотря на затянувшуюся непогоду, сев будет проведен в агротехнические сроки", — отметил Шамурзаев.
В 2017 году в Чечне собрали рекордный урожай, общий валовой сбор составил около 424 тыс. тонн зерновых культур.
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