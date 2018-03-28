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«Максим Горький пользуется большим уважением и любовью армянского народа»
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«Максим Горький пользуется большим уважением и любовью армянского народа» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Сегодня губернатор Вайоц Дзорской области Республики Армения Арутюн Саргсян принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Максиму Горькому.
Арутюн Саргсян отметил, что для него большая честь вместе с нижегородцами почтить память великого русского писателя, прозаика, драматурга и публициста Максима Горького. «Сегодня мы отмечаем 150-летие Максима Горького. Но мысли гениальных людей не теряют своей значимости. Как сказал Максим Горький: „История человеческого труда и творчества гораздо интереснее и значительнее истории человечества — человек умирает, не прожив и сотни лет, а дело человека живет века“. Великие мыслители, такие как Максим Горький, имеют не только национальное, но и общечеловеческое значение. Максим Горький пользуется большим уважением и любовью армянского народа. Произведения великого русского писателя включены в учебные программы общеобразовательных школ и высших учебных заведений Армении».
По его словам, российско-армянские братские и дружеские отношения имеют многовековую историю. «И я убежден, что великая дружба наших народов и впредь будут укрепляться и расширяться», — заключил Арутюн Саргсян.
На мероприятия присутствовал правнук писателя — Алексей Максимович Пешков. «Хотел бы передать от всего нашего „пешковского клана“ громадную благодарность за то внимание и любовь, которые ощущаются буквально на каждом квадратном метре этого города. Нижний Новгород для нас, для нашей семьи имеет огромное значение не только потому, что здесь родился Максим Горький, но и потому, что мы чувствуем здесь самое искреннее, теплое уважение, любовь и понимание этого великого человека. Я думаю, что ни в каком другом городе России такого отношения к Горькому нет».
Ранее «Нижегородская правда» писала, что запись о рождении Алексея Пешкова включена в реестр уникальных документов России.
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