«Убивают почти сразу». Какая судьба у отловленных собак в донских городах

Жители Гуково Новошахтинска разгневаны и возмущены массовыми убийствами бездомных собак.

Как оказалось, в этих населённых пунктах тендер на отлов животных выиграл один и тот же предприниматель. Сам бизнесмен уверен, что защищает людей от агрессии стай бездомных собак, и отрицает обвинения.

Проблему не решают

«Обессиленные, обезвоженные, одни кости, обтянутые кожей. Когда мы их увидели, слёзы покатились градом», — начинает свой рассказ зоозащитница Светлана Грибенюк.

Вместе с другими волонтёрами она посетила новошахтинский собачий крематорий в районе городской свалки бытовых отходов. Там на территории в клетках находились около 100 животных.

«Ветеринары обнаружили у них гематомы, их беспощадно били. У нас есть заключение. Сейчас мы собак лечим. Но самое страшное то, что от истощения хвостатые не двигались. И чтобы не тратить на них наркоз, их сжигали живьём! Там настоящая машина смерти», — разгневана Светлана.

По закону, если бездомных животных отловили, их нужно в течение нескольких дней содержать в пункте передержки и кормить. На это предусмотрены бюджетные средства. Однако, по словам активистов, животных почти сразу убивают.

28 февраля зоозащитники вывезли с собой 72 животных. И это не первый случай. Только в полицию города Шахты активисты отправили более 100 жалоб, но правоохранительные органы открещиваются от этого дела, пересылают жалобы в адрес администрации.

«Мы ищем любые зацепки, чтобы прекратить такой беспредел. Дело в том, что проблема бездомных животных так и не решена. Подрядчики лишь лечат симптомы, а не саму болезнь, надо убирать первопричину», — продолжает Светлана.

Волонтёры считают, лучший вариант — стерилизовать дворняг и отпускать на привычное место обитания. Они уверены, что привитые от бешенства и стерилизованные четвероногие не представляют опасности.

Смерть в цифрах

Однако заинтересованы ли в этом те, кто выигрывает госзакупки на борьбу с беспризорными животными? Ведь на таком бизнесе можно заработать неплохие деньги.

К примеру, сейчас на сайте госзакупок опубликован лот «на выполнение работ по отлову, содержанию и утилизации трупов безнадзорных животных в Новошахтин­ске в 2018 году». Местная администрация готова заплатить за это около полумиллиона рублей.

Ранее бизнесмен Сергей Черневский (тот самый, которого и подозревают в жестоком обращении с животными) выиграл электронный аукцион на отлов собак в Новочеркасске , согласно которому его фирма получит один миллион 735 тысяч рублей.

Контракт у предпринимателя также заключён и с администрацией Шахт.

Сам он при этом убеждён: зоозащитники возводят напраслину, а — бродячих собак нужно отлавливать и уничтожать.

«Сколько случаев было, когда свора собак накидывалась на беззащитных людей, в том числе детей! — отвечает Сергей Черневский. Зоозащитники — провокаторы, они несут чушь.

И про меня, всё что рассказывают, это сказка. Люди говорят, что жи­вотных голодом морю и живьём сжигаю. Вы приезжайте, посмотрите, что это не так».

На вопрос, сколько тратится денег на корм, подрядчик ответил, что все средства указаны в договорах. Не стал он отвечать и на вопрос, сколько по времени содержат собак, прежде чем отправить на смерть.

И в Ростове не спокойно

В это время в Ростове-на-Дону также не спокойно. 24 февраля зоозащитники организовали пикет протеста против массового убийства бездомных кошек и собак перед чемпионатом мира по футболу.

Власти возможность массовых убийств отрицают, отмечая, что в донской столице запланировано выделить около шести миллионов рублей на содержание, 750 тысяч на отлов и транспортировку, 68 тысяч на подбор трупов бездомных животных.

Кроме того, в донской столице в мае 2018 года начнёт работать временный центр безнадзорных животных. До 1 мая территорию площадью три гектара огородят и установят на ней вольеры для собак и кошек и блок-модули для персонала.