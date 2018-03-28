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Дети нашли на прогулке челюсть мастодонта
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Дети нашли на прогулке челюсть мастодонта 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Американские школьники нашли во время прогулки фрагмент челюсти мастодонта, сообщил Live Science.
Трое подростков: братья Шон и Кейд Селлерс вместе с кузеном Маклом Махалитком, — гуляя во время весенних каникул по своему дачному участку в Бовине, Миссисипи, увидели в пашне нечто, что поначалу приняли за бревно метровой длины. Приглядевшись, дети обнаружили, что из «бревна» торчат зубы. Находка оказалась настолько тяжелой, что даже втроем они не смогли оторвать ее от земли.
Ребята призвали на помощь взрослых, отец Шона и Кейда отвез объект в музей естествознания в Джексоне. Специалисты осмотрели окаменелость и установили, что она является нижним левым фрагментом челюсти зрелого мастодонта.
— Именно челюстная кость — достаточно редкая находка, а вообще это третий образец мастодонта, который я исследовал за последний месяц, — заявил палеонтолог музея Джордж Филлипс.
Мастодонты — предки мамонтов и современных слонов, отличавшиеся от них как раз строением челюстей. Эти млекопитающие появились в Африке примерно 35 миллионов лет назад, а затем распространились по Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Вымерли мастодонты около 10 тысяч лет назад — по одной из версий, от туберкулеза.
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