«Нынешняя система обеспечения пожарной безопасности порочна и дефектна»

«Первое что хотелось бы прокомментировать, это сами „многочисленные проверки, несмотря на которые произошла трагедия“. Бытует мнение, что развлекательные комплексы, заведения общественного питания и прочие подобные места сбора большого количества людей чуть ли не задушены всяческими контрольными и надзорными мероприятиями, нужными и ненужными. Как же так получается, что результата нет? И мы, как общество, на всех уровнях, вплоть до губернатора и президента страны, бросаемся клеймить разгильдяев, взяточников и мошенников. Так вот. Лично я, являясь субъектом общественного контроля, про обилие проверок слышу впервые. Государственные органы, прикрываясь вступившим в силу с января 2018года Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ „О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля“, стараются вообще не выезжать на объекты. Идет прямое перевирая самого понятия „надзорных каникул“.

Не буду голословным. Что касается норм пожарной безопасности, за последние 15 месяцев я лично направил более 40 обращений в органы МЧС . И только в 2 случаях виновников привлекли к административной ответственности. На остальных объектах, где вопиющие безобразия были видны невооруженным глазом, выходили, но отделались формулировками „нарушений не установлено“ или „обнаружены незначительные недостатки“. Чтобы было понятно, о каких „недостатках“ идет речь, приведу лишь некоторые:

— Отсутствие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;— Отсутствие плана эвакуации;— Отсутствие хотя бы элементарных огнетушителей;— Двери, открывающиеся внутрь помещения и являющиеся препятствием для того, чтобы оперативно покинуть объект в случае опасности;— Отсутствие автоматической системы пожаротушения;— Отсутствие извещателей противопожарной сигнализации;— Отсутствие второго эвакуационного выхода из помещения, предназначенного для одновременного пребывания в нем более 50 человек;— Отсутствие световых оповещателей „ВЫХОД“ над эвакуационными выходами;— Загромождение эвакуационных путей декоративной мебелью;— Геометрия эвакуационного пути, не представляющая возможности при необходимости пронести носилки с лежащим на них человеком.

Излишне, мне кажется, говорить о том, что в случае беды цена каждого из подобных „незначительных недостатков“ будет измеряться человеческими жизнями?! Это минимально допустимый чек-лист для любого общественного места. И никакие преференции малому и среднему бизнесу не должны служить основанием для преступного и тотального несоблюдения норм безопасности. Ни при каких условиях.

19 моих безупречных с правовой точки зрения обращений, как члена Общественного совета столичного Главка МВД , и вовсе остались без ответа, а по 4 прокуратурой не были согласованы проверки. Представляю, как игнорят граждан, „пишущих по инстанциям“ справедливые, но зачастую не структурированные и эмоциональные обращения!Кстати, если вернуться к тем 2 случаям их 40, где после контрольного осмотра объектов владельцы понесли административную ответственность, сами-то нарушения ликвидированы не были!

Теперь хочу сказать об ответственности. Почему страдают одни и уходят от ответственности другие? Да потому что система обеспечения пожарной безопасности в стране сама по себе глубоко порочна и дефектна. Для справки: после 2001 года, когда Госпожнадзор был присоединен к МЧС, он получил в структуре министерства роль „нелюбимого пасынка“. Реформа органов исполнительной власти 2004 года предполагала, что министерства возьмут на себя нормотворческую деятельность, а федеральные службы станут заниматься контрольно-надзорной. То есть получается, что теперь и выработкой госполитики в сфере пожарной безопасности, и надзором за исполнением законодательства занимается (а значит, и несет ответственность) государство.

Интересно и то, что по принятому недавно Федеральному закону от 23.06.2016 г. N 182-ФЗ „Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации “ ею тоже занимается государство совместно с субъектами общественного контроля. Соответственно, если из 40 обращений, мы получаем хоть какую-то формально надлежащую реакцию только на 2, это всего лишь 5% результативности. Паршивый, честно говоря, показатель эффективности „государственной машины“! Так разве в таком контексте имеет столь уж принципиальное значение, кого назначат виноватым?

Каждый раз после подобных ужасных происшествий вместе со слезами начинают звучать призывы: ужесточить проверки, требования, ответственность, привести все в порядок! Но что нужно сделать для реального результата?