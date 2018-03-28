Красота в кредит: поход в SPA обернулся долгами и проблемами со здоровьем

Клиентов заманивали в spa-салон на бесплатные процедуры, а выходили они с неподъемными долгами. Некоторые теперь к тому же тратятся на врачей, пытаясь восстановить здоровье. Почему люди послушно подписывали кредитные договоры? И можно ли вернуть деньги?

Администратор консультируется с кем-то по телефону, сотрудники спешно прячутся по кабинетам — так в центре на Маросейке отреагировали на появлением своей же клиентки и ее адвоката. Гуля Аглиуллина пришла сюда на бесплатную процедуру, а ушла с кредитом на косметику. В центр попала случайно. У метро раздавали рекламные буклеты. Предлагали на пробу косметические процедуры. Гуля оставила номер телефона, ей перезвонили. Просили захватить с собой паспорт. Уже на осмотре выяснилось, что состояние у клиентки хуже некуда.

"Когда я распустила волосы, они сказали: какие сухие, как их мало, жиденькие. Начали меня со всех сторон ущемлять, что ты такая, ты сякая, у тебя тут плохо", — рассказывает Гульчачак Аглиуллина.

Выход есть — купить первоклассную косметику. Сумма солидная — 140 тысяч. Но Гуле сделали выгодное предложение: может платить частями, да и бумаги готовы — она же отдавала свой паспорт.

"Мне сказали, что это рассрочка, то есть эту сумму вы платите с беспроцентной рассрочкой. На самом деле здесь черным по белому написано, что это кредитный договор", — объясняет Гульчачак Аглиуллина.

Гуля опомнилась уже дома. Говорит, когда подписывала договор, была как в тумане.

Не помня себя, такой же кредит взяла Ирина Орехова

"Я думаю, что-то добавляется в эти крема, потому что становишься несколько медлительной, состояние такое вялое. В другой ситуации я бы встала и не стала разговаривать", — объясняет Ирина Орехова.

Клиентки жалуются, что их постоянно отвлекали, не давали вчитаться в бумаги. Руководство центра считает иначе.

— Не давали нормально прочитать условия договора.

— Не может быть такого, все читают, все объясняют и три раза переспрашивают.

И вообще здесь заявили: у них не медицинский центр, а офис продаж. Сотрудники, которые ходят в халатах, не врачи, а spa-специалисты.

После сеанса у такого специалиста Анне Захаровой пришлось обратиться к врачу. По коже пошли красные пятна, начали шелушиться. В поликлинике поставили диагноз «аллергический дерматит». До сих пор пьет таблетки.

"Я больше двух недель ходила в медицинской маске, потому что это совершенно невозможно никак замазать. Но это именно после этой косметики. Я очень аккуратно всем пользуюсь, так что это точно от этой процедуры", — говорит Анна Захарова.

Анна от покупки косметики успела отказаться, а вот Гулю ждут долгие разбирательства с юристом. К договору придраться сложно, составлен чисто. Но есть один пункт, касающийся самого кредита, его оформляли прямо в центре.

"Кредитный договор если и может быть заключен не в стенах банках, то не без участия представителя банка, а как пояснили представители компании, где продавался товар, таких представителей не было", — объясняет адвокат Денис Калашников.

Гуля до сих пор ждет ответа от компании и надеется, что после скандала договор с ней все-таки расторгнут.