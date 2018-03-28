Список ремонтируемых весной улиц в Новосибирске

Предварительно начало работ запланировано на 10 апреля. Планируется, что в 2018 году МКУ «Управление дорожного строительства» с помощью подрядчиков выполнит ремонтные работы на площади 30 тысяч квадратных метров на сумму 24,7 миллиона рублей.

«Ремонт будет выполняться «классическим» методом — устранение дефектов картами из асфальтобетонной смеси площадью от 5 до 25 квадратных метров, устранение колейности до 100 погонных метров и струйно-инъекционным методом», — поделились подробностями дорожники. Завершить основной объем работ подрядчики должны к 8 мая.

В первую очередь текущий ремонт будет производиться на:

— Бердском шоссе (ликвидация колейности в районе Речпорта, Матвеевки, Нижней Ельцовки, мостов через реку Иня);

— дамбе ГЭС (ликвидация колейности между опорами №38 и №41);

— ул. Кирова (ликвидация колейности в районе ул. Лобова);

— ул. Ключ-Камышенское Плато (в районе планетария);

— ул. Трикотажной (ликвидация колейности в районе ул. Авиастроителей);

— ул. Объединения (ликвидация колейности в районе железнодорожного переезда);

— ул. Учительской (в районе ул. Александра Невского);

— ул. Александра Невского;

— ул. Ипподромской (ликвидация колейности и разрушений в районе ул. Кропоткина, ул. Фрунзе, ул. Военной, площади Будагова);

— ул. Гоголя (ликвидация разрушений от ул. Ольги Жилиной до ул. Ипподромской);

— ул. Дачной;

— ул. Владимировской;

— ул. Троллейной (в районе «тещиного языка»).

В настоящее время дорожники проводят лишь поддерживающий ремонт дорог в связи с неблагоприятными погодными условиями.