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Список ремонтируемых весной улиц в Новосибирске
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Список ремонтируемых весной улиц в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Предварительно начало работ запланировано на 10 апреля. Планируется, что в 2018 году МКУ «Управление дорожного строительства» с помощью подрядчиков выполнит ремонтные работы на площади 30 тысяч квадратных метров на сумму 24,7 миллиона рублей.
«Ремонт будет выполняться «классическим» методом — устранение дефектов картами из асфальтобетонной смеси площадью от 5 до 25 квадратных метров, устранение колейности до 100 погонных метров и струйно-инъекционным методом», — поделились подробностями дорожники. Завершить основной объем работ подрядчики должны к 8 мая.
В первую очередь текущий ремонт будет производиться на:
— Бердском шоссе (ликвидация колейности в районе Речпорта, Матвеевки, Нижней Ельцовки, мостов через реку Иня);
— дамбе ГЭС (ликвидация колейности между опорами №38 и №41);
— ул. Кирова (ликвидация колейности в районе ул. Лобова);
— ул. Ключ-Камышенское Плато (в районе планетария);
— ул. Трикотажной (ликвидация колейности в районе ул. Авиастроителей);
— ул. Объединения (ликвидация колейности в районе железнодорожного переезда);
— ул. Учительской (в районе ул. Александра Невского);
— ул. Александра Невского;
— ул. Ипподромской (ликвидация колейности и разрушений в районе ул. Кропоткина, ул. Фрунзе, ул. Военной, площади Будагова);
— ул. Гоголя (ликвидация разрушений от ул. Ольги Жилиной до ул. Ипподромской);
— ул. Дачной;
— ул. Владимировской;
— ул. Троллейной (в районе «тещиного языка»).
В настоящее время дорожники проводят лишь поддерживающий ремонт дорог в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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