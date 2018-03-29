«КингДом» и прочие, вас здесь не стояло!

Решение Санкт-Петербургского городского суда об исключении ряда территорий Петроградской Стороны из списка зеленых насаждений, благодаря которому застройщики смогут продолжить разрушение исторической части Петербурга , — очередное свидетельство того, с каким презрением городская исполнительная власть относится к людям. Да, решение вынесено судьями, но незадолго до этого Георгий Полтавченко четко сформулировал свою позицию: у Смольного к застройщикам претензий нет. И не важно, что жители жалуются на трещины в соседних домах и просадку фундаментов. Строить можно! Так губернатор фактически дал высочайшую санкцию на уплотнительную застройку.

Впрочем, к Горсуду, конечно, масса вопросов. Предыдущий его председатель Валентина Епифанова отличалась крайне независимой позицией. Нынешний — Алексей Лаков — приступил к исполнению обязанностей 20 января, процесс о зеленых зонах стал для суда под его руководством первой громкой историей. Это была своего рода лакмусовая бумажка для нового председателя.

Решение перевести территории, на которых велась уплотнительная застройка, в зеленые зоны Законодательное собрание Санкт-Петербурга в январе 2018 года приняло единогласно. За него проголосовали все 50 депутатов — и единороссы , и оппозиционеры. Такой консенсус — редкое явление. А теперь получается, что решение городского парламента — ничего не значит?

У нас нет никаких оснований утверждать, что в случае с этим судебным решением могло сработать телефонное право, но вот что настораживает. Городской суд вынес решение в пользу застройщиков в понедельник, 26 марта, однако несколькими днями ранее — 22 марта, сразу после президентских выборов, — Служба государственного строительного надзора и экспертизы правительства Санкт-Петербурга — продлила до 2020 года разрешение на строительство «КингДома» на Лодейнопольской улице, здания, с которого и началась вся эта история.

Итак, вопреки действующему городскому закону, прямо указывающему, что территория, на которой возводится «КингДом», — это сквер и строить в нем нельзя, орган исполнительной власти в лице господина Захарова выдает разрешение на продолжение стройки. Чем руководствовался чиновник Госстройнадзора? Рассчитывал, что губернатор прикроет? Или, будучи провидцем, знал, какое решение несколько дней спустя примет Горсуд?

Кстати, другой господин — господин Кулаков, который выдал застройщику самое первое разрешение на возведение «КингДома», с февраля возглавляет Комитет по строительству Санкт-Петербурга. Его труды губернатор, вероятно, оценил по заслугам.

Решение Госстройнадзора вызвало бурную радость у застройщика. В официальной группе «КингДома» в соцсети «Вконтакте» было размещено следующее объявление:

«Несмотря на вынужденную временную остановку строительства вся документация по нашему дому соответствует законодательству и является действующей. Госстройнадзор, таким образом, еще раз подтвердил, что оснований для отмены выданного разрешения на строительство дома нет!»

Ну а что же люди, петербуржцы, впритык к домам которых ведется уплотнительная застройка? О них-то кто-то подумал?

Единственным, кто оказался на стороне людей, стал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров . Он выезжал на места, ходил с жителями по стройплощадкам, фиксировал трещины в их домах. Макаров лично инициировал поправки в городской закон, которые теперь отменены Горсудом.

Впрочем, история не закончена.

«Мы будем подавать апелляцию, никакой застройки на Петроградской Стороне не будет», — заявил председатель ЗакСа журналистам.

И добавил, что просто не понимает, как вообще возможно ставить новые дома-махины в районе, который является сердцем Петербурга.

«Когда они застраивают себе места для богатых на Крестовском острове, это понятно. Это вы для себя стройте, для богатых, создавайте атмосферу, — сказал Макаров. — Но когда они полезли на старинные дома, где люди столетиями живут, где жили их деды и прадеды… Безусловно, мы примем меры. Не будет никакой уплотнительной застройки на Петроградской Стороне».

Напомним, об уплотнительной застройке как одной из главных проблем Петербурга говорил в августе прошлого года президент Владимир Путин во время встречи с Георгием Полтавченко. Губернатор тогда сделал удивленные глаза: такой проблемы у нас не существует, Владимир Владимирович. Путин поручил разобраться — «потому что люди обращаются». Полтавченко пообещал.

Есть поручение Путина. Есть жалобы людей. Есть решение городского парламента. Что еще нужно, чтобы начать действовать в интересах петербуржцах, господин губернатор?

Виктор ИВАНЦОВ,

интернет-журнал «Интересант»