В комитете ГД хотят конкретизировать идею о наказании за фейки в интернете

Ранее председатель Молодежного парламента при ГД Мария Воропаева сообщила РИА Новости, что экспертный совет по развитию информационного общества и СМИ Молодежного парламента при Госдуме на следующей неделе обсудит инициативу пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) по разработке закона, наказывающего за распространение ложной информации в интернете. По словам Воропаевой, необходимость разработки такой инициативы была подтверждена во время трагедии в Кемерово , о которой в сети распространялось большое количество ложных сведений.

"Смотря о ком они (пранкеры) ведут речь: если мы говорим об официальных источниках информации, о новостных агрегаторах, то у нас закон такой существует — о наказании за предоставление недостоверной информации. Этот закон вступил в силу еще в прошлом году 1 января. Если мы говорим о физлицах, то это палка о двух концах — мы тогда можем задеть свободу слова. Мы не можем каждому запретить писать то, что он думает", — заявила РИА Новости Мукабенова.

Парламентарий напомнила, что законодательство предусматривает административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность, например, за призывы к беспорядкам. «Спекулировать на таких трагедиях, я считаю, неправильно, сегодня действующее законодательство работает и, на мой взгляд, эффективно. Если говорить о наказании и ужесточении, то, конечно, рассуждать надо, но опять же, чтобы мы не ущемили права граждан, которые друг с другом общаются в соцсетях. Если честно, я бы, наверное, не поддержала такую инициативу», — отметила депутат.

Она считает нужным конкретизировать, кого именно предлагается наказывать за распространение ложной информации в интернете, отметив, что писавшие о ЧП в Кемерово пользователи соцсетей не являются официальными источниками информации и выражали личное мнение. Мукабенова отметила, что в думском комитете готовы рассмотреть инициативу, для этого есть экспертный совет, также к обсуждению могут быть привлечены эксперты и юристы.