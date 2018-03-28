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На станции «Площадь революции» отреставрируют потертый нос овчарки
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На станции «Площадь революции» отреставрируют потертый нос овчарки 

Мослента 2 часа назад
На станции московского метро «Площадь революции» отреставрируют скульптуры. Восстанавливать будут, в том числе, нос овчарки, который пассажиры трут на удачу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Сроки проведения работ еще не определены. «Надо сначала оценить, сколько это будет стоить, как с ними работать, очередность. Не хотелось бы демонтировать скульптуры, относить их в мастерскую, заново отливать», — рассказал он.
По словам Емельянова, после реставрации доступ к скульптурам ограничивать не станут: собачий нос можно будет тереть и дальше.
Станция Площадь революции открыта в 1938 году. На постаментах в углах пилонов установлены 76 бронзовых фигур, изображающих советских людей. Изваяния расставлены в хронологическом порядке от событий октября 1917 (революция) до декабря 1937 (первые парламентские выборы в СССР).
Некоторые горожане приписывают отдельным статуям «магические свойства». Например, среди студентов распространено поверье, что если потереть но с собаки у скульптуры «Пограничник с собакой», то это поможет сдать экзамен. Также удачу якобы сулит флажок в руках у матроса-сигнальщика с линкора «Марат».
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