Ещё
Подстанция скорой медицинской помощи в промзоне «Котляково» будет введена во II квартале 2018 г.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Подстанция скорой медицинской помощи в промзоне «Котляково» будет введена во II квартале 2018 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Подстанция скорой медицинской помощи откроется до конца года в районе Царицыно, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
«Подстанцию скорой медицинской помощи (ПСМП) на 20 машиномест введут во II квартале этого года в промзоне «Котляково» между ул. Промышленная, д. 4 и ул. Кантемировская, д. 59А в районе Царицыно на юге Москвы. Строители завершают внутренние отделочные работы и монтаж оборудования», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
Уточняется, что подстанция представляет собой трехэтажное здание общей площадью 3,6 тыс. кв. м и является специализированным учреждением по оказанию экстренной внебольничной и внеполиклинической помощи населению. ПСМП функционирует в круглосуточном режиме и режиме чрезвычайных ситуаций. На первом этаже предусмотрена стоянка на 20 машин «скорой помощи», мойка на два поста, помещения диспетчерской и охраны, бытовые помещения, комната отдыха, комната оказания помощи амбулаторным больным. На втором этаже — комнаты отдыха, приема и разогрева пищи, помещения для сушки верхней одежды. На третьем этаже — помещения для хранения медицинского оборудования и инструментов, зал для совещаний и комнаты психологической разгрузки, учебно-методический класс, помещения для приема пищи.
По словам А. Бочкарева, всего по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Адресную инвестиционную программу Москвы на 2018-2020 гг. включено строительство шести подстанций скорой медицинской помощи.
Агентство «Москва»: последние новости
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции планирует обсудить причины пожара в Кемерово Закон о введении прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями одобрен Советом Федерации Минобрнауки и Минтруд России рассмотрят предложение «ЕР» о праве педагогов-психологов на досрочную пенсию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса320
Первая отставка произошла в Кемерово469
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев176
Умер Олег Анофриев25
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Европа
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Личный счет
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение