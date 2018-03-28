Подстанция скорой медицинской помощи в промзоне «Котляково» будет введена во II квартале 2018 г.

Подстанция скорой медицинской помощи откроется до конца года в районе Царицыно, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

«Подстанцию скорой медицинской помощи (ПСМП) на 20 машиномест введут во II квартале этого года в промзоне «Котляково» между ул. Промышленная, д. 4 и ул. Кантемировская, д. 59А в районе Царицыно на юге Москвы . Строители завершают внутренние отделочные работы и монтаж оборудования», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева

Уточняется, что подстанция представляет собой трехэтажное здание общей площадью 3,6 тыс. кв. м и является специализированным учреждением по оказанию экстренной внебольничной и внеполиклинической помощи населению. ПСМП функционирует в круглосуточном режиме и режиме чрезвычайных ситуаций. На первом этаже предусмотрена стоянка на 20 машин «скорой помощи», мойка на два поста, помещения диспетчерской и охраны, бытовые помещения, комната отдыха, комната оказания помощи амбулаторным больным. На втором этаже — комнаты отдыха, приема и разогрева пищи, помещения для сушки верхней одежды. На третьем этаже — помещения для хранения медицинского оборудования и инструментов, зал для совещаний и комнаты психологической разгрузки, учебно-методический класс, помещения для приема пищи.