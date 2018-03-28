Колокольцев рассказал, сколько тонн наркотиков изъяли в России за семь лет

Документ, о котором упомянул министр в своём докладе — Стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 года, утверждённая указом президента РФ.

"За период реализации стратегии с 2011 года объём изъятых запрещённых веществ превысил 234 тонны", — сказал Колокольцев.

Также, по его словам, раскрыто 35 тысяч наркопреступлений, совершенных в составе организованных групп, а деятельность свыше 500 преступных сообществ была пресечена, многие из них имели транснациональный характер.

"Количество состоящих на учете потребителей с 2011 года сократилось на 67 тысяч человек. В прошлом году почти на 18% уменьшилось количество лиц совершивших преступление в состоянии наркотического опьянения, при этом несовершеннолетних более чем на треть", — добавил Колокольцев.