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Колокольцев рассказал, сколько тонн наркотиков изъяли в России за семь лет
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Колокольцев рассказал, сколько тонн наркотиков изъяли в России за семь лет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 230 тонн наркотиков изъято в России правоохранительными органами за 7 лет реализации антинаркотической стратегии, сообщил в Совете Федерации глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Документ, о котором упомянул министр в своём докладе — Стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 года, утверждённая указом президента РФ.
"За период реализации стратегии с 2011 года объём изъятых запрещённых веществ превысил 234 тонны", — сказал Колокольцев.
Также, по его словам, раскрыто 35 тысяч наркопреступлений, совершенных в составе организованных групп, а деятельность свыше 500 преступных сообществ была пресечена, многие из них имели транснациональный характер.
"Количество состоящих на учете потребителей с 2011 года сократилось на 67 тысяч человек. В прошлом году почти на 18% уменьшилось количество лиц совершивших преступление в состоянии наркотического опьянения, при этом несовершеннолетних более чем на треть", — добавил Колокольцев.
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