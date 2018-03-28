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Более 1400 жителей Красноярска проверили свои лёгкие
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более 1400 жителей Красноярска проверили свои лёгкие 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Более 1400 жителей Красноярска проверили свои лёгкие в День борьбы с туберкулёзом.
Пройти обследование на мобильных флюорографических установках приглашали жителей краевой столицы, а также всех желающих, у кого нет медицинского полиса и регистрации.
Из 1425 людей у семерых были выявлены патологии. Им предложили пройти дополнительное обследование.
К слову, по данным минздрава, в Красноярском крае на три года заболеваемость туберкулёзом снизилась на 27,1%. Смертность в виду этой болезни стала ниже на 20%.
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