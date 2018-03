СМИ: подросток в США купил винтовку на деньги, которые мать дала на тату

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . Обвиняемый в распространении террористических угроз подросток из американского штата Кентукки приобрел винтовку на деньги, которые ему дала его мама, уверенная в том, что он потратит их на татуировку, сообщает телеканал WKYT со ссылкой на полицию.

Ранее полиция американского Кентукки предъявила обвинения 18-летнему Тимоти Фелкеру в распространении террористических угроз.

Как сообщила полиция города Лексингтон, Фелкер приобрел полуавтоматическую винтовку AR-15 и патроны на деньги, которые ему дала его мама.

"В декабре 2017 года… он приобрел AR-15 на деньги, которые мама дала ему на татуировку, также он приобрел 500 патронов", — сообщил детектив полиции Лексингтона Шон Стэффорд. Полиция изъяла винтовку и патроны из дома Фелкера.

LEXINGTON, KY — Police say Timothy Felker the 18 yr old who made threats against Dunbar High School in Lexington back in February used the money his mother gave him for a tattoo to purchase an AR-15, and 500 rounds of ammo, according to court documents.https://t.co/AnVyTmzNSJ

— FishingMama (@MamaFishing) 27 марта 2018 г.

​По данным полиции, три ученика заявили, что слышали от Фелкера угрозы. Сам обвиняемый признался в том, что говорил о стрельбе в школе из-за нападок сверстников. Мама обвиняемого сообщила, ничего не знала про угрозы.

На предварительно слушании в суде, которое состоялось в понедельник, Фелкер отказался признавать свою вину в распространении террористических угроз.