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СМИ: подросток в США купил винтовку на деньги, которые мать дала на тату
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СМИ: подросток в США купил винтовку на деньги, которые мать дала на тату 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Обвиняемый в распространении террористических угроз подросток из американского штата Кентукки приобрел винтовку на деньги, которые ему дала его мама, уверенная в том, что он потратит их на татуировку, сообщает телеканал WKYT со ссылкой на полицию.
Ранее полиция американского Кентукки предъявила обвинения 18-летнему Тимоти Фелкеру в распространении террористических угроз.
Как сообщила полиция города Лексингтон, Фелкер приобрел полуавтоматическую винтовку AR-15 и патроны на деньги, которые ему дала его мама.
"В декабре 2017 года… он приобрел AR-15 на деньги, которые мама дала ему на татуировку, также он приобрел 500 патронов", — сообщил детектив полиции Лексингтона Шон Стэффорд. Полиция изъяла винтовку и патроны из дома Фелкера.
LEXINGTON, KY — Police say Timothy Felker the 18 yr old who made threats against Dunbar High School in Lexington back in February used the money his mother gave him for a tattoo to purchase an AR-15, and 500 rounds of ammo, according to court documents.https://t.co/AnVyTmzNSJ
— FishingMama (@MamaFishing) 27 марта 2018 г.
​По данным полиции, три ученика заявили, что слышали от Фелкера угрозы. Сам обвиняемый признался в том, что говорил о стрельбе в школе из-за нападок сверстников. Мама обвиняемого сообщила, ничего не знала про угрозы.
На предварительно слушании в суде, которое состоялось в понедельник, Фелкер отказался признавать свою вину в распространении террористических угроз.
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