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Главу дагестанского «Мемориала» избили по дороге на работу
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Главу дагестанского «Мемориала» избили по дороге на работу 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
В Махачкале напали на главу дагестанского отделения правозащитной организации «Мемориал» Сиражудина Дациева. «Медиазона» сообщает, что около 09:30 Сиражудин Дациев вышел на работу из дома. Он прошёл мимо чёрного автомобиля LADA Priora с затемненными стеклами, а затем услышал, как его кто-то догоняет. Дациева ударили сзади по голове либо кастетом, либо обрубком труды. Случайная прохожая оказала правозащитнику первую помощь. Дациев вернулся домой и вызвал врачей. Его отправили в больницу. Перелома черепа у него не обнаружили. По данным портала, в адрес дагестанского отделения «Мемориала» стали поступать угрозы после задержания главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, которого обвинили в незаконном хранении наркотиков и который находится под стражей с 11 января. 19 марта суд в Грозном отклонил жалобу на двухмесячное продление ареста Титиеву.
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