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Кубань презентует инвестиционный потенциал в Торгово-промышленной палате
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Кубань презентует инвестиционный потенциал в Торгово-промышленной палате 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Экономический и инвестиционный потенциал Краснодарского края представит 29 марта в Торгово-промышленной палате РФ делегация региона во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевой администрации.
"Краснодарский край представит ключевые инвестиционные проекты региона. С приветственным словом выступят президент ТПП РФ Сергей Катырин и глава администрации Кубани Вениамин Кондратьев", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, отметил он, состоится подписание соглашения о сотрудничестве между ТПП РФ, администрацией Краснодарского края и Союзом «Торгово-промышленная палата Краснодарского края». Документ подпишут президент ТПП РФ Сергей Катырин, глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Союза «ТПП Краснодарского края» Александра Ткаченко.
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