Кубань презентует инвестиционный потенциал в Торгово-промышленной палате

"Краснодарский край представит ключевые инвестиционные проекты региона. С приветственным словом выступят президент ТПП РФ Сергей Катырин и глава администрации Кубани Вениамин Кондратьев", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, отметил он, состоится подписание соглашения о сотрудничестве между ТПП РФ, администрацией Краснодарского края и Союзом «Торгово-промышленная палата Краснодарского края». Документ подпишут президент ТПП РФ Сергей Катырин, глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Союза «ТПП Краснодарского края» Александра Ткаченко.

Другие новости региона читайте здесь >>