60 секунд на спасение: исследуем лабиринты торговых центров Тюмени, следуя по указателям

После трагедии в Кемерово всё внимание тюменцев приковано к торговым центрам города. Люди задаются вопросом — безопасны ли наши ТРЦ?

Ранее мы проверили на безопасность три тюменских кинотеатра. После материала в редакцию поступило много обращений от читателей, которые просили проверить не только аварийные выходы из кинотеатров, но и в целом из торговых центров. При этом горожане называли конкретные ТРЦ, которые вызывают у них опасения. Поэтому по просьбе читателей мы провели еще один эксперимент.

Задача стояла простая — подняться на последний этаж ТРЦ, а затем, следуя указателям, покинуть здание через аварийный выход. Покидать торговый центр через основные выходы было нельзя, так как по условиям нашего эксперимента они оказались заблокированы условным пожаром. Что из этого вышло — читайте в материале.

Ищем выходы из ТРЦ Тюмени

Покидаем ТРЦ «Магеллан»

Торговый центр «Магеллан» сначала вызывал опасения. Четырехэтажное здание, подняться на любой этаж можно только с помощью эскалатора и лифта, никаких лестниц обычный посетитель не видит… Условный пожар якобы застал нас на последнем этаже: дым поднимается из холла вверх, поэтому эксалаторами и лифтами пользоваться категорически нельзя. Что делать в этом случае посетителю на четвертом этаже?

Мы включили секундомер и начали искать выход. Наверху на стене увидели небольшую стрелочку, которая указала нужное направление. Стрелочка вела прямо по коридору. Справа были «Дочки-сыночки», а слева магазин спортивного питания. Кроме нескольких стрелочек на стенах ничего не увидели.

Вскоре мы подошли к двери с надписью «Аварийный выход». Она оказалась открытой. Мы вышли на широкий лестничный пролет. Этаж за этажом и нам удалось выйти на улицу. К этому моменту секундомер показывал 1 минуту 30 секунд — неплохое время, учитывая, что мы не бежали, а шли быстрым шагом. У ТРЦ «Магеллан» есть уже опыт массовой эвакуации посетителей во время пожара. В январе 2017 года на первом этаже в одном из кафе загорелась обшивка. Здание покинули 400 человек. Обошлось без жертв и серьезного ущерба.

Покидаем ТРЦ «Солнечный»

Под предыдущими публикациями читатели оставили много комментариев с настойчивой просьбой проверить ТРЦ «Солнечный». По их мнению, в торговом центре очень запутанные коридоры, и есть вероятность, что посетители не смогут покинуть здание быстро. Мы решили проверить эти предположения.

На четвертом этаже «Солнечного» находятся фуд-корты и кинотеатр «Азбука кино». Даже в будни здесь много людей. Подростки толпились у «Бургер Кинга», пополняя стаканчики безлимитным «Пепси», а мамочки с детьми гуляли по торговому центру, ожидая начала кинопоказа.

Сделали всё, как в «Магеллане». Включили секундомер и стали искать выход. Никаких указателей на этом этаже мы не увидели. Только небольшую табличку с бегущим к дверям человечком, которая висела в дальнем углу.

Минуя коридоры, мы вышли к лестничному пролету. Он был не таким широким, как в «Магеллане», но по нему мы быстро спустились на первый этаж и вышли из ТРЦ. Секундомер показывал 1 минуту 30 секунд.

Нам показалось, что мы стояли слишком близко к указателю аварийного выхода. Для чистоты эксперимента снова поднялись на этот же этаж и попытались найти другой выход. В середине зала с фуд-кортом наткнулись другой указатель, который также быстро вывел нас на улицу. Правда, на это мы затратили 13 дополнительных секунд, спустившись за 1 минуту 43 секунды. Но никаких трудностей при выходе не возникло.

Мы засекали время, за которое сможем покинуть торговые центры. Почти везде результат одинаковый, но были и исключения

Покидаем ТРЦ «Фаворит»

Наши читатели также просили проверить торговый центр «Фаворит». Мы уже были в нём, когда пытались выйти из кинотеатра, и проблем никаких у нас не возникло. На этот раз мы решили эвакуироваться из цокольного этажа здания. Читатели описывали его как «катакомбы» и лабиринт. Спустились по узкому эскалатору вниз. Пространство показалось сжатым — узкие коридоры и низкие потолки.

Достаём секундомер. Начинается условный пожар. Центральный холл торгового центра для нас теперь закрыт. Пытаемся найти эвакуационный выход.

Перед нам сразу же появилась широкая дверь с надписью «Аварийный выход». Тянемся к ручке, как вдруг дверь открывается, и перед нами стоит уборщица. Спрашиваем, где выход, но она неуверенно указывает на центральный холл — мол, там и выйдите.

Сразу же вышли на лестничный пролет. По нему поднялись к двери, которая вела к выходу. Парадокс в том, что указатель на стене говорил нам, что здесь находится «Аварийный выход», а на двери было написано «Посторонним вход запрещен». За ней оказался какой-то импровизированный склад с сосисками и другими продуктами. Вероятно, это была просрочка. Надеемся, что мы правы, так как нормальные продукты таким образом хранить нельзя. Здесь же была стеклянная дверь. Она оказалась заперта на щеколду, которая располагалась на самом верху. Даже мне, автору этого репортажа, со своим ростом в 172 сантиметра было трудновато до неё дотянуться. Поэтому мы пошли искать другой выход.

Эту дверь в ТРЦ «Фаворит» мы не смогли открыть

Подошли к другой двери, которая находилась справа от лестницы. С виду она казалась открытой, так как замков не было, и щеколд тоже, но открыть её не смогли. Дверь просто заклинило. Попытки открыть её «с плеча» провалились.

Пошли в обход. Идти через центральный холл нам, по условиям эксперимента, было нельзя: там уже почти две минуты полыхает огонь, а мы до сих пор не знаем, где выход. В итоге поднялись на третий этаж. Прошли через павильоны и вышли к другому аварийному выходу. Ориентировались только на интуицию, так как наглядных указателей не увидели. Только редкие наклейки с бегущими человечками.

Вышли на тёмный лестничный пролет, где не горел свет. Спустились вниз и там опять уперлись в стеклянную дверь с закрытой щеколдой, которая располагалась на самом верху. Получилось, что от спасения нас отделяла только стеклянная дверь, и эта щеколда. Мне удалось дотянуться до неё и выйти на улицу. Секундомер показывал почти три минуты.

На этой двери была щеколда, которую не каждый бы смог достать

Тут можно возразить нам, что мы пошли не по тому пути, но в случае чрезвычайной ситуации никогда не знаешь, какой путь правильный. Аварийный выход должен быть очевидным. В случае паники люди могут потеряться даже при наличии прямых указателей, а тут двери, которые не хотят открываться.

Покидаем ТРЦ «Галерея „Вояж“

В этом торговом центре всё кажется очевидным — два крыла с основными выходами, просторные коридоры и высокие потолки. Но представим ситуацию, что основные выходы заблокированы огнём, и засекаем секундомер.

Маленькие указатели на уровне потолка привели нас к коридору, ведущему к боковому аварийному выходу. Толкаем дверь, но она не открывается. Неожиданно появляется охранник торгового центра, который поясняет нам, почему мы не можем покинуть здание через аварийный выход:

— Двери автоматические, открываются по сигналу в случае чрезвычайной ситуации. А вы вообще кто такие?

Охранник ТРЦ „Галерея „Вояж“ рассказал, что аварийные двери у них открываются автоматически

Поясняем, что мы журналисты, и сейчас тестируем аварийные выходы. Мужчина по рации передает какому-то Андрюше, что тут на третьем этаже у них пресса, а затем уходит в неизвестном направлении.

Мы покидаем торговый центр через основной выход, так как аварийные заблокированы автоматикой. Судить, насколько она будет эффективной в случае пожара, не можем, так как не специалисты, поэтому выводы делайте сами.

Покидаем „Центральный рынок“

Тюменский „Центральный рынок“ тоже стал объектом внимания наших читателей, так как неподготовленный человек легко может заблудиться среди десятка павильонов. Мы решили показать нашу эвакуацию с рынка в прямой трансляции, поэтому её запись можете посмотреть ниже:

Высота „Центрального рынка“ — пять этажей. На последний поднялись по вечно грохочущему эскалатору. Наверху нас уже ждет один из зрителей прямой трансляции. Сотрудник одного из магазинов в эту секунду наблюдает, как мы тестируем здание, в котором он работает.

По условиям эксперимента, наччинается условный пожар в центральной части рынка. Засекаем секундомер и ищем выход. Сразу в глаза бросается большая табличка с бегущим человечком, которая указывает путь отступления. Проходим немного по коридору и выходим на широкий лестничный пролет.

Он слабовато освещен, но всё видно. Двери со всех этажей рынка открыты. В случае эвакуации персонал и посетители смогли бы выйти к лестнице. Спускаемся по лестнице и выходим на улицу. Секундомер показывает 1 минуту 50 секунду. Это с учетом того, что мы шли быстрым шагом и показывали зрителям прямой трансляции указатели.

Эксперемент показал, что рынок не такой уж опасный, если следовать указателям.

Что в итоге

В ходе нашего небольшого эксперимента мы смогли спокойно покинуть торговые центры „Солнечный“, „Магеллан“ и „Центральный рынок“. В ТРЦ „Галерея „Вояж“ аварийные двери работают на автоматике, поэтому не можем точно сделать выводы. Вероятно, мы бы вышли также успешно, как в предыдущих. Главное, чтобы техника не подвела.

Проблемы возникли в ТРЦ „Фаворит“. Ранее здесь мы смогли беспрепятственно покинуть кинотеатр „Азбука кино“, но почему-то выбраться с цокольного этажа не смогли. Двери были заблокированы, а около одного выхода мы вообще наткнулись на склад с сосисками. Добавим ко всему этому щеколды, которые могут стать роковыми для детей и невысоких людей — до них они не дотянуться.

Проверить другие торговые центры Тюмени мы не успеваем физически, поэтому призываем тюменцев проявить бдительность. Если вы станете очевидцем, что в торговом центре города или каком-то другом общественном заведении не работают аварийные выходы, то сфотографируйте и свяжитесь с дежурным корреспондентом: 8-982-781-74-07. Это важно.

Кратко о трагедии в Кемерово

При пожаре в кемеровском торговом центре „Зимняя вишня“ погибли 64 человек. Большинство жертв оказались заблокированы в залах кинотеатра: основные и аварийные двери были заперты, люди не могли выбраться наружу. Помимо этого в торговом центре не сработала сигнализация, а сотрудники охраны не позаботились о том, чтобы эвакуировать людей.

Вчера, 27 марта, в Кемерово прошел массовый митинг. Жители города, тронутые трагедией, требовали разобраться в трагедии и наказать виновных. В этот же день в город прибыл президент Владимир Путин . Сразу после трагедии по всей стране стали массово проверять торговые центры и кинотеатры. Губернатор Тюменской области уже рекомендовал МЧС проверить все ТРЦ города на безопасность. В этот вторник, 27 марта, заместитель руководителя областного МЧС Сергей Зиневич рассказал, что тюменские ТЦ и ТРЦ подобно осматривали аж три года назад.

В Тюмени у памятника матери образовался стихийный мемориал в память о жертвах, погибших при пожаре в кемеровском торговом центре. Неравнодушные тюменцы несут сюда цветы и мягкие игрушки. Такие же мемориалы появились на Цветном бульваре и на Центральной площади.