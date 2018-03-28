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Поставщики газа будут отвечать за состояние газовых плит в квартирах
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Поставщики газа будут отвечать за состояние газовых плит в квартирах 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Своевременное техническое обслуживание и ремонт всех составных частей системы газоснабжения многоквартирного дома поможет минимизировать угрозы взрывов газового оборудования. Внесённый в Госдуму группой депутатов законопроект, направленный на законодательное урегулирование этого вопроса, был в среду поддержан Комитетом палаты по жилищной политике и ЖКХ к первому чтению.
Проект федерального закона предполагает введение ответственности за техническое состояние бытовых газовых плит или колонок, которую понесёт специализированная организация (например, горгаз), заключившая договор с ресурсоснабжающей компанией.
По словам первого зампреда комитета Александра Сидякина, в настоящее время эта ответственность размыта, из-за чего нередко происходят трагедии, взрываются подъезды и целые дома. Сами граждане, эксплуатирующие газовое оборудование, также не несут никакой ответственности за его техническое состояние.
«У нас при всех принятых решениях о повышении штрафов для должностных лиц, к сожалению, трагические случаи продолжают повторяться. Поэтому сегодня нам необходимо синхронизировать договоры на внутриквартирное и внутридомовое обслуживание газового оборудования», — пояснил депутат.
При этом он уточнил, что нововведение не должно повлиять на существующие тарифы.
Ранее «Парламентская газета» сообщала о намерении Госдумы внести изменения в законодательство, установив административную ответственность за нарушение правил безопасности при проектировании, монтаже и эксплуатации газового оборудования. Соответствующую инициативу озвучил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
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