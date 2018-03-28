В Псковскую область не разрешили ввезти кенийские и итальянские цветы

Кении, Эквадора, Италии, Досмотр партии срезов цветов, бутонов и срезов декоративной зелени, в количестве более 120 тысяч штук, происхождением из Колумбии Израиля проведен в международном пункте пропуска «Бурачки» (Себежский район), сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. По результатам контрольных мероприятий часть партии — более 66 тысяч штук — запрещена к ввозу. Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата на часть продукции, а также отсутствие на части упаковок маркировки, соответствующей обязательным фитосанитарным требованиям при ввозе подкарантинной продукции на территорию ЕЭС. Запрещенные к ввозу цветы возращены на сопредельную территорию.