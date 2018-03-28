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В Псковскую область не разрешили ввезти кенийские и итальянские цветы
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В Псковскую область не разрешили ввезти кенийские и итальянские цветы 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Досмотр партии срезов цветов, бутонов и срезов декоративной зелени, в количестве более 120 тысяч штук, происхождением из Колумбии, Кении, Эквадора, Италии, Израиля проведен в международном пункте пропуска «Бурачки» (Себежский район), сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. По результатам контрольных мероприятий часть партии — более 66 тысяч штук — запрещена к ввозу.
Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата на часть продукции, а также отсутствие на части упаковок маркировки, соответствующей обязательным фитосанитарным требованиям при ввозе подкарантинной продукции на территорию ЕЭС.
Запрещенные к ввозу цветы возращены на сопредельную территорию.
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