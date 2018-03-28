В. Милонов предложил лишать граждан свободы за создание фейковых новостей в соцсетях

«У меня есть законопроект, который предполагает установление ответственности за фейковые подобные сообщения в соцсетях. На сегодняшний день это никак не регламентируется», — сказал В. Милонов, комментируя действия украинского пранкера Евгения Вольнова, распустившего слух о 300 погибших в пожаре торгово-развлекательном центре в Кемерове

По словам В. Милонова, инициатива будет предполагать различные наказания, в частности, они будут зависеть от причин, подтолкнувших лицо на публикацию фейковой новости.

«Там строгие санкции, лишение свободы в том числе, потому что общественная опасность от некоторых действий громадная. Безусловно должна быть широкая шкала (наказаний — прим. Агентства «Москва»). Есть те, кто это (фейковые новости — прим. Агентства «Москва») публикует из хулиганских побуждений — идиоты, грубо говоря, пытаясь поймать хайп или драйв. Надо таких людей отделать от тех, кто делает это, исходя из своих поставленных задач. Может быть, даже оплаченных», — пояснил депутат.

Он также добавил, что концепция законопроекта не получила поддержку, однако, в свете последних событий, появляется необходимость пересмотреть позицию.

«Имеющаяся проблема является основанием для многих критиков взглянуть по-новому на эту проблему и осознать, что законодательно это не урегулировано. Ответственность, как ни парадоксально, практически отсутствует, и мы лишаем наши правоохранительные органы возможности таких людей найти и обезвредить», — сказал В. Милонов.

Он добавил, что данный законопроект и его санкции не коснутся тех, кто делает ретвит сообщения.

«Тут речь не про ретвит, а про существующие организации с громадными бюджетами, которые занимаются продвижением той или иной информации. В основном это касается коммерческих продуктов, но эти же или похожие организации задействуются для продвижения определенных политических мессенджей. Они двигают и поднимают в новостных рейтингах опасные ссылки», — отметил парламентарий.

Он добавил, что предлагаемый им законопроект регламентирует ту сферу, которая при составлении кодекса не была распространена — «те законодатели просто не понимали, что такое может быть», — пояснил он.

«Это системная работа — не просто так человек сделал репост дурацкой новости — то, что он дурак — это его проблемы. Мы все понимаем, что подлинными продвиженцами этих идей являются люди, которые профессионально этим занимаются, это не просто мальчик или девочка не разобравшиеся», — сказал В. Милонов.

По словам депутата, работа над законопроектом практически завершена и в ближайшее время он может быть внесен в Госдуму.

Он добавил, что также будет доволен результатом, в случае если данный законопроект не получит должной поддержки, но будет инициирован кем-либо другим и принят Госдумой.

«Распространение подобных сведений в соцсетях — так называемых фейковых новостей — это не просто вопрос лжи, чести и достоинства, а еще и вопрос госбезопасности, ведь через подобного рода манипулятивные технологии мы можем спровоцировать массовые беспорядки — сегодня пранкер говорит, что 300 трупов (было найдено на месте пожара в Кемерово — прим. Агентства «Москва»), а завтра, к примеру, он скажет, что танки идут на Кемерово подавлять народную манифестацию», — отметил депутат.

Кроме того, В. Милонов заявил, что в соответствии с действующим законодательством пранкер, пустивший слух о 300 жертвах, может понести не тяжелое наказание.

«Слабенькое (наказание — прим. Агентства «Москва»), конечно. Это могли бы квалифицировать как хулиганство. Если бы он был в России , я бы лично за шкирку его бы доставил, и земля бы у него горела под ногами, поверьте», — подытожил политик.

Ранее СМИ сообщили, что слух о значительно большем числе погибших в пожаре в ТЦ в Кемерове пустил украинский пранкер Евгений Вольнов.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.