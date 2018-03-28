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На Кубани перенесли введение курортного сбора в связи с ЧМ
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На Кубани перенесли введение курортного сбора в связи с ЧМ 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ведение курортного сбора перенесли в связи с проведением мундиаля в Сочи с 1 мая на 16 июля, передает корреспондент «ФедералПресс».
Спикер ЗС Юрий Бурлачко добавил, что это позитивно скажется на имидже края, так как ожидается большое количество делегаций, в том числе, болельщиков и СМИ.
Законопроект принят в первом чтении и в целом.
«ФедералПресс» напоминает, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в регионе начало эксперимента по курортному сбору перенесут более чем на два месяца. Окончательное решение должны были принять депутаты Законодательного собрания Кубани.
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