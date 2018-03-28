На Кубани перенесли введение курортного сбора в связи с ЧМ

Ведение курортного сбора перенесли в связи с проведением мундиаля в Сочи с 1 мая на 16 июля, передает корреспондент «ФедералПресс» Спикер ЗС Юрий Бурлачко добавил, что это позитивно скажется на имидже края, так как ожидается большое количество делегаций, в том числе, болельщиков и СМИ. Законопроект принят в первом чтении и в целом. «ФедералПресс» напоминает, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в регионе начало эксперимента по курортному сбору перенесут более чем на два месяца. Окончательное решение должны были принять депутаты Законодательного собрания Кубани.