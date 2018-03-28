Социальные работники организуют мероприятие для семей из Вороново 

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Сотрудники Центра социального обслуживания «Щербинский» в поселении Вороновское 30 марта организуют мероприятие «Родительская приемная».
— Это встреча проходит уже не первый раз. Гости смогут посетить прием специалиста по социальной работе и задать ему все интересующие вопросы. Кроме того, родители получат возможность пообщаться с психологом. Специалист поможет решить проблемы, которые возникают у детей в подростковом возрасте, — сообщили сотрудники администрации поселения Вороновское.
Отметим, что начало мероприятии запланировано на 11:00. Оно пройдет по адресу: село Вороново, дом №31, строение №1.