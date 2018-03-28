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Налоговый консультант Евгений Сивков исключен из СРО аудиторов
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Налоговый консультант Евгений Сивков исключен из СРО аудиторов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Правление саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) исключило Евгения Сивкова из числа аудиторов за нарушение закона «Об аудиторской деятельности» и кодекса профессиональной этики аудиторов России, сообщили в «Российском союзе налогоплательщиков» (протокол заседания правления ассоциации есть в распоряжении «РГ»). Решение было принято по рекомендации дисциплинарной комиссии СРО ААС после рассмотрения дисциплинарного дела.
Жалобу на аудитора в Минфин России в декабре 2017 года подали глава исполнительного комитета «Российского союза налогоплательщиков», первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. Комиссия также учла заключение независимой психолого-лингвистической экспертизы высказываний Сивкова, проведенной АНО «Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе».
Как было установлено, Евгений Сивков на своих семинарах по налоговой оптимизации для предпринимателей, в видеороликах, которые распространялись в Интернете в свободном доступе, и в других материалах высказывал «предвзятое (негативное) отношение к налоговому законодательству». Выступления аудитора также были «направлены на распространение негативного и антагонистического отношения к действующему правовому регулированию и государственным органам и на призыв к совершению противоправных действий».
В частности, на встрече с учащимися одной из российских школ Сивков утверждал, что система налогообложения провоцирует коррупцию в России, и он «за пять миллионов рублей в месяц» готов совершать теракты по всей России. В таких словах эксперты усмотрели призывы к свержению действующей власти.
Дисциплинарная комиссия также обратила внимание на выводы независимой экспертизы, согласно которым высказывания Сивкова могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 128.1 УК РФ (клевета), а его деятельность может подпадать под статью 205.2 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.
Евгений Сивков известен как консультант по налоговой оптимизации, а фактически занимается пропагандой ухода от уплаты налогов. Помимо проведения по всей стране семинаров, информация о которых широко распространена в Интернете, он пишет и издает книги об уклонении от уплаты налогов. Применять свои схемы на практике Сивков и сам, считают эксперты. В 2015 и 2016 годах СМИ сообщали о том, что аудитор получал денежные средства от деятельности нескольких фирм по легализации доходов от нелегальной торговли.
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