На волне экстремизма

Авантюристы всех мастей по какой-то неизвестной мистической причине всегда хорошо приживались в России . Неслучайно в русской классической литературе существует довольно большое количество персонажей, чьи имена давно стали нарицательными.

В советское время масштаб мошенников по естественным причинам несколько измельчал. Однако с возвращением экономики в русло капитализма количество граждан, желающих обогащаться, мягко говоря, не совсем законными методами, стало расти как на дрожжах. И процесс этот не прекращается до сих пор. Причем некоторые из них научились эксплуатировать в своих целях очень уважаемые организации. Историю «успеха» одного такого нового персонажа изучила «Лента.ру»

23 марта 2018 года саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) исключила из рядов своих членов Евгения Сивкова (копия решения имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру»). Такое решение правление организации приняло в качестве меры дисциплинарного воздействия в связи с нарушениями фигурантом требований закона «Об аудиторской деятельности», правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, а также кодекса профессиональной этики аудиторов России.

Артема Кирьянова в Поводом для рассмотрения дисциплинарного дела стала жалоба главы исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», первого заместителя председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Минфин в декабре 2017 года. В ней Кирьянов изложил факты нарушения Сивковым закона «Об аудиторской деятельности» и кодекса профессиональной этики аудиторов России. В свою очередь Минфин, представители которого участвовали в рассмотрении дисциплинарного дела, попросил «Российский союз аудиторов» принять к сведению решение комиссии СРО ААС и в случае обращения Сивкова в СРО РСА с заявлением о повторном вступлении в его члены проинформировать об этом ведомство.

Тут нужно сказать, что фактически Сивков использовал членство в ассоциации как ширму для собственной деятельности, пристальное изучение которой заставляет сомневаться в ее законности. В частности, представляясь профессиональным аудитором организации и консультантом по налоговой оптимизации, он построил высокодоходный бизнес на призывах не платить налоги — оказывает консультации юридическим лицам от имени своей компании «ФБКА», публикует схемы по уходу от налогов, а также выпускает литературу по налоговой «оптимизации», в том числе художественную и детскую. В «ИД Евгений Сивков» даже придумали новый жанр — «налоговый триллер»! А для того чтобы у его идей появлялось как можно больше адептов, герой нашей истории проводит по всей стране семинары, обучая всех подряд, включая школьников, тонкостям сокрытия от государства его законной доли доходов.

В свою очередь о собственных доходах Сивков, безусловно, печется от всей души. На этот вывод наталкивает тот факт, что, по данным СМИ, в разное время за ним числилось шесть квартир в Ижевске , Чайковском и Москве , жилой дом на Алтае с земельным участком более чем в 2,7 тысячи квадратных метров, участок в Пермском крае в 434 тысячи квадратных метров.

Подробно изучив вышеуказанные аспекты деятельности Сивкова, комиссия СРО ААС пришла к выводу о том, что он на протяжении многих лет вел деятельность, «подрывающую авторитет аудиторов», несовместимую «со статусом аудитора, профессиональной этикой и безупречной деловой репутацией». Особое внимание дисциплинарная комиссия обратила на слова Сивкова «о готовности за материальное вознаграждение совершить преступление» — публичное высказывание бывшего аудитора о том, что «за определенную сумму (»за пять миллионов рублей в месяц») он готов совершать масштабные («я взорву всю Россию») террористические акты по всей России», — говорится в заключении комиссии.

В качестве доказательной базы, при рассмотрении данного дела комиссия СРО ААС использовала выводы независимой психолого-лингвистической экспертизы высказываний псевдоконсультанта, которую провела Автономная некоммерческая организация «Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе». Эксперты пришли к выводу, что Сивков враждебно относится к российскому налоговому законодательству и государственным органам, а в своих выступлениях открыто призывает аудиторию к совершению «оранжевой революции». В частности, в видеоролике «Что рассказал Евгений Сивков школьникам о налогах, о Путине, о НДС, о коррупции», размещенном на YouТube, псевдоконсультант утверждал, что система налогообложения провоцирует коррупцию в России, а президент России, сохраняя НДС, действует в личных корыстных интересах.

Независимая экспертиза показала, что высказывания Сивкова содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 128.1 («Клевета») и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Надо сказать, что деятельность Сивкова давно уже привлекает внимание общественных организаций и правоохранительных органов . Так, в конце 2017 года Генпрокуратура по запросу депутатов Госдумы проводила проверку учрежденной им «Партии налогоплательщиков России» (ПНР) как организации, призывающей к нарушению статьи 57 Конституции РФ, устанавливающей обязательность уплаты налогов. Идеология ПНР базировалась на лозунге «российская налоговая система — зло» Сивков сделал идеологией ПНР. Выступая от имени партии, в том числе на площадке Совета непарламентских партий при спикере Госдумы РФ, Сивков называл авторами существующей налоговой системы неких «американских консультантов» и призывал уклоняться от уплаты налогов, чтобы таким образом бороться с коррупцией.

Однако осенью 2017 года Сивков лишился партийной ширмы, которая помогала ему в организации семинаров: решением Верховного суда РФ от 9 ноября 2017 года по иску Минюста России ПНР была ликвидирована за нарушение закона «О политических партиях», так как с 2015 года не сдавала никакой отчетности в Минюст.

На этом иски не закончились. Например, ближайшее время в Хамовническом районном суде Москвы будет рассматриваться дело о признании информации об уклонении от налогообложения на территории России, размещенной Евгением Сивковым в интернете, запрещенной к распространению. С иском обратилась прокуратура ЦАО города Москвы, которая провела мониторинг и выявила целый ряд сайтов, подлежащих включению в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора . Прокуратура ЦАО настаивает на том, что данная информация «образует состав налоговых правонарушений и (или) уголовно наказуемых деяний», ответственность за которые предусмотрена целым рядом статей, как Налогового, так и Уголовного кодекса РФ, а также «подрывают основы конституционного строя, направлены на нарушение статьи 57 Конституции РФ», которой установлена обязанность каждого гражданина платить налоги.

В частности, прокуратура признала, что пропагандируемая Сивковым в интернете схема «дробления бизнеса» как способ снижения налогооблагаемой базы «направлена на обход законодательства». «Любое (в том числе в результате дробления бизнеса) искажение налоговой базы, преследующее единственной целью получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, является заведомо противоправным, сопряжено с потерями бюджета, приводит к нарушению конкурентных условий, обусловленных неравным налогообложением хозяйствующих субъектов», — говорится в заявлении надзорного ведомства в суд. Ранее судебной практикой неоднократно указывалось на недопущение использования налогоплательщиками этого метода, отмечает ведомство.

При этом выяснилось, что схемой искусственного дробления бизнеса пользуются компании, аффилированные с Сивковым. В ближайшее время аудитору могут предъявить обвинение в отмывании доходов через ООО «Меридиан», которое принадлежит его доверенному лицу — Елене Удаловой. Вместе с Сивковым она также является соучредителем «Партии налогоплательщиков России» и пропагандировала те же «ценности», что и ее компаньон.

Кроме того, Сивкову грозит еще и обвинение непосредственно в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании доходов через «Меридиан». Так как выяснилось, что общество фактически является «технической» организацией, созданной с целью контроля и распределения финансовых потоков между связанными с ней десятками индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Приморского края . В рамках агентских договоров в 2014-2016 годах они поставляли товары народного потребления в торговый центр «Москва» в Уссурийске . Владельцем торгового центра является бывший местный депутат Евгений Биденков, которого ранее СМИ связывали с ОПГ Приморского края.

Надо сказать, что поставки принесли «Меридиану» несоразмерно большую для субъекта малого предпринимательства сумму — почти 1,6 миллиардов рублей. Большая часть средств внесена через кассовые аппараты магазина и распределена между аффилированными ИП и юридическими лицами. Все они зарегистрированы по одному адресу, а их собственниками являются родственники Биденкова. При этом данные налоговой проверки свидетельствуют о том, что инициатором использования «Меридиана» в качестве «кассового узла» стал именно Сивков. В 2014 году он гарантировал Биденкову «безопасность» и «законность» схемы дробления бизнеса и ухода от налогообложения с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Как следует из материалов проверки, Сивков за свои услуги получал от Биденкова вознаграждение в виде агентских выплат на расчетный счет «Меридиана».

На фоне махинаций с «Меридианом» бизнес Сивкова на проведении семинаров кажется детскими шалостями, если абстрагироваться от того, что на них он публично призывает нарушать статьи Конституции, Налогового и Уголовного кодексов. При этом данная деятельность «аудитора» до сих пор идет полным ходом. Так, им было заявлено проведение с 28 по 30 марта 2018 года «закрытого семинара для первых лиц компаний» в Красноярске . А на 11 апреля намечено мероприятие по теме «Новейшие технологии законной оптимизации налогов в 2018,19 годах: гарантированная безопасность, полная коллекция налоговых схем» в Москве. Надо сказать, что за участие в мероприятии он просит 30 тысяч рублей.

При этом Сивкова не пугает даже то, что все больше площадок отказывают ему в аренде. Так, в конце декабря 2017 года ему только с третьей попытки удалось провести семинар, да и то в арендуемом им же офисе. Автобус с бухгалтерами и бизнесменами, каждый из которых заплатил по 25 тысяч рублей, ездил по всей Москве в поисках помещения.

И, судя по анонсам семинаров Сивкова в интернете, с проведением «меоприятий» у него возникает все больше сложностей. Например, из рекламных объявлений невозможно понять точный адрес предстоящего «тренинга». А среди предпринимательского сообщества все больше растет понимание того, что использование методов оптимизации налогообложения, которым учит Сивков, могут привести к серьезным проблемам для бизнеса и самих предпринимателей.