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Строительные предприятия Москвы должны уделять больше внимания задачам соцответственности
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Строительные предприятия Москвы должны уделять больше внимания задачам соцответственности 

РИАМО 46 минут назад
Столичные строительные компании должны активнее работать над эффективностью «социальных лифтов», об этом шла речь в ходе совместного совещания руководства департамента градостроительной политики города Москвы, Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, представителей СРО и крупных строительных компаний, говорится в сообщении пресс-службы департамента.
По словам заместителя руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Дегтярева, действующее в Москве трехстороннее соглашение между городскими властями, работодателями и профсоюзами является платформой социального благополучия в строительной отрасли.
«Чем больше строительных компаний будет участвовать в городских конкурсах на лучший строительный городок и «Московские мастера», тем более открыты они будут перед работниками и жителями столицы, подтвердив свои обещания о создании комфортных и безопасных условий труда, о своей социальной ответственности и прозрачности бизнеса», — сказал Дегтярев.
Он уточнил, что строительные компании должны активнее взаимодействовать с советом молодых специалистов Стройкомплекса и работать над эффективностью «социальных лифтов».
«Мы заинтересованы в том, чтобы именно от представителей строительных компаний, а не от городских властей, исходили инициативы по решению актуальных проблем отрасли. И существующее взаимодействие в рамках трехстороннего соглашения должно быть более системным», — подчеркнул Дегтярев.
Кроме того, представители власти, профсоюзов и бизнеса договорились о постоянном взаимодействии на площадке Московской конфедерации промышленников и предпринимателей.
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