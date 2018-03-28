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Предприятия столичного Стройкомплекса должны уделять больше внимания задачам социальной ответственности
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Предприятия столичного Стройкомплекса должны уделять больше внимания задачам социальной ответственности 

Департамент градостроительной политики города Москвы 2 часа назад
Об этом шла речь в ходе совместного совещания руководства Департамента градостроительной политики города Москвы, Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, представителей СРО и крупных строительных компаний, работающих в Москве.
По словам заместителя руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Дегтярева, действующее в Москве трехстороннее соглашение между городскими властями, работодателями и профсоюзами является платформой социального благополучия в строительной отрасли.
«Чем больше строительных компаний будут участвовать в городских конкурсах на лучший строительный городок и «Московские мастера», тем более открыты они будут перед работниками и жителями столицы, подтвердив свои обещания о создании комфортных и безопасных условий труда, о своей социальной ответственности и прозрачности бизнеса», — отметил Сергей Дегтярев. Он добавил что, строительные компании должны активнее взаимодействовать с советом молодых специалистов Стройкомплекса и работать над эффективностью «социальных лифтов».
«Мы заинтересованы в том, чтобы именно от представителей строительных компаний, а не от городских властей, исходили инициативы по решению актуальных проблем отрасли. И существующее взаимодействие в рамках трехстороннего соглашения должно быть более системным», — подчеркнул Сергей Дегтярев.
Представители власти, профсоюзов и бизнеса договорились о постоянном взаимодействии на площадке Московской конфедерации промышленников и предпринимателей.
Департамент градостроительной политики города Москвы: последние новости
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