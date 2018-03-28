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Поздний график поставок нефтепродуктов в северные районы Хабаровского края сопряжен с рисками при выгрузке топлива
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Поздний график поставок нефтепродуктов в северные районы Хабаровского края сопряжен с рисками при выгрузке топлива 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Депутаты Хабаровского края направили в региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства запрос по организации северного завоза в текущем году. Парламентариев, в частности, интересует вопросы поставок горюче-смазочных материалов и их стоимость.
Доставка ГСМ на север края осуществляется по графику, разработанному ООО «Межрайтопливо» и согласованному с краевым министерством ЖКХ. Согласно этому графику прибытие на рейд в припортовый поселок Охотск последнего танкера с топливом происходило в ноябре 2017 года. В связи с климатическими условиями (вследствие сильных волн Охотского моря) раскачка топлива по шланголинии в это время осуществляется с высокими рисками для жизни сотрудников, задействованных на указанных работах. Депутат Наталия Пудовкина отмечает, что администрация Охотского муниципального района обращается с просьбой рассмотреть возможность доставки ГСМ в этом году до 10 октября.
Также депутат попросила разъяснить, каким образом будут возмещаться организациям расходы, не предусмотренные бюджетом. «Ежегодно стоимость 1т топлива значительно превышает стоимость, заложенную в тарифе. Впоследствии это приводит к незапланированным убыткам, которые несут организации, участвующие в централизованном завозе топлива. Механизм возмещения указанных убытков пока не разработан», — проинформировала пресс-служба законодательной думы
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