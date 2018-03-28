«Чудовище из морских глубин»: как США демонизируют образ России

Во время традиционного общения с прессой журналист агентства Associated Press Мэтт Ли спросил спикера, будут ли предстоящие в ноябре американские выборы безопаснее после высылки 60 российских дипломатов.

"Мы не можем сказать, что в результате выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам во многих других странах", — ответила Нойерт. А когда удивленный таким ответом Ли уточнил, не имела ли она в виду «длинные руки», Нойерт повторила свои слова, добавив, что Россия — «это чудовище из морских глубин».

Отыскать источник таких ассоциаций со стороны дипломированной журналистки Нойерт не сложно: в западной политической карикатуре изображение Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации в виде спрута или осьминога давно, еще с позапрошлого века, стала шаблонным, и счет таким изображениям идет на десятки. Возможно, подобную ужасающую картинку Нойерт видела в детстве, или на факультете журналистики Колумбийского университета, о каковой психологической травме случайно проговорилась. Либо она является поклонницей творчества американского писателя-фантаста Говарда Лавкрафта, создавшего собственный ужасный мир, состоящий из божественных чудовищ, чаще всего — с щупальцами. Глубинные же корни этих ужасающих имеют библейские корни: олицетворяющее все мировое зло морское чудовище, выходящее из океана, беспокоило христиан еще на рубеже эпох.

О понимании истоков болезненных ассоциаций спикера Госдепа в своем Twitter недвусмысленно дало понять посольство России в США: дипломаты разместили одну из таких карикатур, правд, произведенную министерством пропаганды нацисткой Германии . На плакате изображен большой красный паук с черепом вместо головы и в красной буденовке, охватывающий щупальцами весь мир. «Сегодня мы стали свидетелями „Большого антибольшевистского перформанса“: „У России длинные руки. У России длинные руки и вездесущие щупальца. Это чудище из морских глубин“, — прокомментировали картинку российские дипломаты.

Антон Морозов. »США специально демонизируют образ России, чтобы надавить на нас, склонить Россию к каким-то выгодным для Запада решениям. Но мы, конечно, не потерпим вмешательства в наш суверенитет и продолжим проводить самостоятельную политику", — прокомментировал в свою очередь высказывания Нойерт член комитета Госдумы по международным делам