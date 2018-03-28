Администрация Кемерова начала набор чиновников по объявлениям

На сайте поиска работы появилось сразу несколько предложений о трудоустройстве от администрации Кемеровского муниципального района. Все они находятся в открытом доступе в общероссийской базе вакансий. Представитель отдела кадров подтвердил «360», что вакансии актуальны.

Сейчас доступны 13 вакансий. Работу предлагают таким специалистам, как начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления безопасности населения и мобилизационной подготовки с окладом в 18 тысяч рублей, начальник отдела спорта и молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики с окладом в 15 тысяч, начальник

контрольно-ревизионного

управления с жалованием в 25 тысяч рублей. Есть несколько открытых вакансий в отделе опеки и попечительства.

По телефону «360» подтвердили, что вакансии актуальны.

Да, ищем. Организация мобилизационной подготовки ГО и ЧС на территории всего кемеровского муниципального района

— Анастасия, начальник отдела кадров.

По словам Анастасии, кандидату

все-таки

требуется специальный опыт работы. Немалое количество одновременно опубликованных вакансий Анастасия объяснила маленькой зарплатой: «Все, что вы там видите, это реальная сумма, которую вы будете получать. Заработная плата 18 000 рублей… У служащих ненормированный рабочий день».

Тем временем в администрации Кемеровской области рассказали «360», что с сегодняшнего дня заместитель губернатора Алексей Зеленин снят с должности: его место займет Ольга Турбаба, которая до последнего времени занимала должность первого вице‐мэра Кемерова . Также уволена начальник регионального департамента внутренней политики Нина Лопатина: ее сменит бывший ее заместитель Валентина Назимок. Отставки кемеровских чиновников проходят на фоне расследования трагедии, случившейся 25 марта в кемеровском

торгово-развлекательном

центре «Зимняя вишня», где пожар унес жизни десятков человек. Погибли дети.