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Администрация Кемерова начала набор чиновников по объявлениям
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Администрация Кемерова начала набор чиновников по объявлениям 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
На сайте поиска работы появилось сразу несколько предложений о трудоустройстве от администрации Кемеровского муниципального района. Все они находятся в открытом доступе в общероссийской базе вакансий. Представитель отдела кадров подтвердил «360», что вакансии актуальны.
Сейчас доступны 13 вакансий. Работу предлагают таким специалистам, как начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления безопасности населения и мобилизационной подготовки с окладом в 18 тысяч рублей, начальник отдела спорта и молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики с окладом в 15 тысяч, начальник
контрольно-ревизионного
управления с жалованием в 25 тысяч рублей. Есть несколько открытых вакансий в отделе опеки и попечительства.
По телефону «360» подтвердили, что вакансии актуальны.
Да, ищем. Организация мобилизационной подготовки ГО и ЧС на территории всего кемеровского муниципального района
— Анастасия, начальник отдела кадров.
По словам Анастасии, кандидату
все-таки
требуется специальный опыт работы. Немалое количество одновременно опубликованных вакансий Анастасия объяснила маленькой зарплатой: «Все, что вы там видите, это реальная сумма, которую вы будете получать. Заработная плата 18 000 рублей… У служащих ненормированный рабочий день».
Тем временем в администрации Кемеровской области рассказали «360», что с сегодняшнего дня заместитель губернатора Алексей Зеленин снят с должности: его место займет Ольга Турбаба, которая до последнего времени занимала должность первого вице‐мэра Кемерова. Также уволена начальник регионального департамента внутренней политики Нина Лопатина: ее сменит бывший ее заместитель Валентина Назимок. Отставки кемеровских чиновников проходят на фоне расследования трагедии, случившейся 25 марта в кемеровском
торгово-развлекательном
центре «Зимняя вишня», где пожар унес жизни десятков человек. Погибли дети.
360tv.ru: последние новости
Источник: двое спасателей, работающих в ТЦ "Зимняя вишня", перестали выходить на связь Черногория вышлет российского дипломата «Она знала, куда и зачем едет»: подруги рассказали о пострадавшей в ОАЭ модели Стецюк
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