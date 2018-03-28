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Запись о рождении Алексея Пешкова внесли в реестр уникальных документов России
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Запись о рождении Алексея Пешкова внесли в реестр уникальных документов России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Запись о рождении Алексея Пешкова, более известного как Максим Горький, внесли в реестр уникальных документов России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.
Об этом заявил глава комитета по делам архивов региона Борис Пудалов.
28 марта 2018 года исполняется 150 лет со дня рождения Горького. Сведения о его рождении содержатся в метрической книге Варваринской церкви Нижнего Новгорода.
Горький — автор «Челкаша», «На дне», «Матери», «Жизни Клима Самгина». Он номинировался на Нобелевскую литературную премию пять раз и был третьим после Александра Пушкина и Льва Толстого по количеству тиражей.
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