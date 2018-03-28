Запись о рождении Алексея Пешкова внесли в реестр уникальных документов России

Об этом заявил глава комитета по делам архивов региона Борис Пудалов.

28 марта 2018 года исполняется 150 лет со дня рождения Горького. Сведения о его рождении содержатся в метрической книге Варваринской церкви Нижнего Новгорода.