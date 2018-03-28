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Запись о рождении Алексея Пешкова включена в реестр уникальных документов России
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Запись о рождении Алексея Пешкова включена в реестр уникальных документов России 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Запись о рождении Алексея Пешкова включена в реестр уникальных документов РФ. Об этом журналистам сообщил руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов 28 марта.
По его словам, сведения о рождении Алексея Пешкова — будущего писателя Максима Горького содержатся в метрической книге Варваринской церкви Нижнего Новгорода. В записи №16 отмечается: «рожден 16 марта, крещен 22 марта 1868 г. Родители: Пермской губернии мещанин Максим Савватиев Пешков и законная жена его Варвара Васильева, оба православные. Восприемники: Нижегородской губернии города Арзамаса сын кандидата Михаил Григорьев Иванов и нижегородская мещанка Наталья Иванова Бобнова».
«Сегодня отмечается 150 лет со дня рождения писателя. Хороший повод поговорить о документальных богатствах Нижегородского края, тем более что на сегодняшний день последний документ, внесенный в Госреестр уникальных — это подлинная метрическая запись о рождении А. М. Пешкова. Уникальность заключается не только в том, что это великий писатель. Мы впервые прорвали, скажем так, «древнерусскую блокаду». Большинство документов, отнесенных к уникальным — сплошь средневековые, древние и поэтому уникальные. А как быть с документами XIX-XX века? Критерии не отработаны до конца. Это первая ласточка, документ XIX века, признанный уникальным. Учитывая этот положительный опыт, мы сможем направить и другие свои предложения в Росархив. К чести моих коллег предложения нижегородских архивистов ни разу не вызывали возражения в столице».
В Нижегородской области работа по выявлению уникальных документов ведется с 2004 года. Всего в Реестр уникальных документов РФ внесено 194 региональных документа, из них 21 — нижегородский. Как сообщили в комитете по делам архивов Нижегородской области, регион занимает лидирующее положение среди государственных архивов субъектов Российской Федерации по количеству уникальных документов. Желающие могут ознакомиться с электронными копиями этих документов, размещенные на официальном сайте государственной архивной службы Нижегородской области.
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