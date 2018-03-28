Запись о рождении Алексея Пешкова включена в реестр уникальных документов России

Запись о рождении Алексея Пешкова включена в реестр уникальных документов РФ . Об этом журналистам сообщил руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов 28 марта.

По его словам, сведения о рождении Алексея Пешкова — будущего писателя Максима Горького содержатся в метрической книге Варваринской церкви Нижнего Новгорода. В записи №16 отмечается: «рожден 16 марта, крещен 22 марта 1868 г. Родители: Пермской губернии мещанин Максим Савватиев Пешков и законная жена его Варвара Васильева, оба православные. Восприемники: Нижегородской губернии города Арзамаса сын кандидата Михаил Григорьев Иванов и нижегородская мещанка Наталья Иванова Бобнова».

«Сегодня отмечается 150 лет со дня рождения писателя. Хороший повод поговорить о документальных богатствах Нижегородского края, тем более что на сегодняшний день последний документ, внесенный в Госреестр уникальных — это подлинная метрическая запись о рождении А. М. Пешкова. Уникальность заключается не только в том, что это великий писатель. Мы впервые прорвали, скажем так, «древнерусскую блокаду». Большинство документов, отнесенных к уникальным — сплошь средневековые, древние и поэтому уникальные. А как быть с документами XIX-XX века? Критерии не отработаны до конца. Это первая ласточка, документ XIX века, признанный уникальным. Учитывая этот положительный опыт, мы сможем направить и другие свои предложения в Росархив. К чести моих коллег предложения нижегородских архивистов ни разу не вызывали возражения в столице».