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Биография У Вин Мьинта
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Биография У Вин Мьинта 

РИА Новости 2 часа назад
Президент Мьянмы У Вин Мьинт (U Win Myint) родился 8 ноября 1951 года в городе Данубью (Мьянма).
Окончил Университет искусств и наук в Янгоне, получил степень бакалавра геологии.
В 1980-е годы изучал право.
В 1985 году работал адвокатом в Верховном суде Мьянмы.
В 1988 году стал членом Национальной лиги за демократию. Принимал участие в политических демонстрациях, из-за чего был арестован.
У Вин Мьинт был освобожден до выборов 1990 года. После освобождения принимал участие в выборах в городе Данубью, однако их результат был аннулирован военной хунтой.
В 2010 году стал членом Центрального исполнительного комитета Национальной лиги за демократию.
В 2012 году был избран в парламент Мьянмы.
В 2015 году был переизбран.
С 2016 по 2018 год был спикером нижней палаты парламента Мьянмы.
21 марта 2018 года У Вин Мьинт ушел в отставку с поста спикера в связи с желанием принять участие в выборах президента Мьянмы.
28 марта 2018 года парламентским голосованием У Вин Мьинт был избран новым президентом Мьянмы. Он получил 403 голоса из 636.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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