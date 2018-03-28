Биография У Вин Мьинта

Президент Мьянмы У Вин Мьинт (U Win Myint) родился 8 ноября 1951 года в городе Данубью (Мьянма).

Окончил Университет искусств и наук в Янгоне, получил степень бакалавра геологии.

В 1980-е годы изучал право.

В 1985 году работал адвокатом в Верховном суде Мьянмы.

В 1988 году стал членом Национальной лиги за демократию. Принимал участие в политических демонстрациях, из-за чего был арестован.

У Вин Мьинт был освобожден до выборов 1990 года. После освобождения принимал участие в выборах в городе Данубью, однако их результат был аннулирован военной хунтой.

В 2010 году стал членом Центрального исполнительного комитета Национальной лиги за демократию.

В 2012 году был избран в парламент Мьянмы.

В 2015 году был переизбран.

С 2016 по 2018 год был спикером нижней палаты парламента Мьянмы.

21 марта 2018 года У Вин Мьинт ушел в отставку с поста спикера в связи с желанием принять участие в выборах президента Мьянмы.

28 марта 2018 года парламентским голосованием У Вин Мьинт был избран новым президентом Мьянмы. Он получил 403 голоса из 636.