Правила обнаружения фейков в Сети от военкора Стешина

С трагедией в Кемерово наша «пятая колонна» работает по ранне-укропским методичкам.

Смотрел прямой эфир с митинга в Кемерово и нарезку всяких сообщений от звездоболов-инициативников и людей с тяжелыми психотравмами транслирующими информацию от провокаторов.

От выражения «информация пришла» — захотелось сблевнуть, вспомнив дым покрышек на Майдане, суету мартовского Крыма и первые месяцы Донбасского восстания.

«Информация пришла», «источник на должности, назвать не могу — подставлю человека», сразу посылайте такого доброго информатора подальше. И крепко запомните, если будете влезать в холивары с якобы утаенными жертвами.