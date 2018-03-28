Правила обнаружения фейков в Сети от военкора Стешина 

С трагедией в Кемерово наша «пятая колонна» работает по ранне-укропским методичкам.
Смотрел прямой эфир с митинга в Кемерово и нарезку всяких сообщений от звездоболов-инициативников и людей с тяжелыми психотравмами транслирующими информацию от провокаторов.
От выражения «информация пришла» — захотелось сблевнуть, вспомнив дым покрышек на Майдане, суету мартовского Крыма и первые месяцы Донбасского восстания.
«Информация пришла», «источник на должности, назвать не могу — подставлю человека», сразу посылайте такого доброго информатора подальше. И крепко запомните, если будете влезать в холивары с якобы утаенными жертвами.
Это эталонная отработка пропагандистов, она применялась везде — от Норд-Оста до Беслана и Майдана.