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Правила обнаружения фейков в Сети от военкора Стешина
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Правила обнаружения фейков в Сети от военкора Стешина 

Ридус 2 часа назад
С трагедией в Кемерово наша «пятая колонна» работает по ранне-укропским методичкам.
Смотрел прямой эфир с митинга в Кемерово и нарезку всяких сообщений от звездоболов-инициативников и людей с тяжелыми психотравмами транслирующими информацию от провокаторов.
От выражения «информация пришла» — захотелось сблевнуть, вспомнив дым покрышек на Майдане, суету мартовского Крыма и первые месяцы Донбасского восстания.
«Информация пришла», «источник на должности, назвать не могу — подставлю человека», сразу посылайте такого доброго информатора подальше. И крепко запомните, если будете влезать в холивары с якобы утаенными жертвами.
Это эталонная отработка пропагандистов, она применялась везде — от Норд-Оста до Беслана и Майдана.
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