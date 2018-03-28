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Стали известны лидеры зимнего рейтинга чистоты муниципалитетов Подмосковья
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Стали известны лидеры зимнего рейтинга чистоты муниципалитетов Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Красногорск, Мытищи, Егорьевск, Коломенский округ и еще четыре муниципалитета стали лидерами зимнего рейтинга по чистоте, сообщила в ходе пресс-конференции в РИАМО глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
«В ходе составления зимнего рейтинга муниципалитетов учитывались 18 критериев и 50 показателей, в числе которых уровень содержания дорог, улиц, внутридворовых проездов, дворовых площадок, парковок, кровель; достаточность снегосвалок; исполнительность ответственных лиц на местах по устранению выявленных нарушений и другие характеристики», — сказала Витушева.
Она также добавила, что лидерами рейтинга стали восемь муниципалитетов Московской области.
«Лидеры рейтинга — это Красногорск, Мытищи, Егорьевск, Коломенский округ, Шаховская, Бронницы, Восход и Электрогорск», — отметила Витушева.
Двенадцать муниципальных образований замыкают рейтинг и являются отстающими. Это городские округа Балашиха, Жуковский, Власиха, Котельники и Красноармейск, а также Дмитровский, Ленинский, Солнечногорский, Волоколамский, Сергиево-Посадский, Серпуховский и Талдомский районы.
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