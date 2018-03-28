Стали известны лидеры зимнего рейтинга чистоты муниципалитетов Подмосковья

«В ходе составления зимнего рейтинга муниципалитетов учитывались 18 критериев и 50 показателей, в числе которых уровень содержания дорог, улиц, внутридворовых проездов, дворовых площадок, парковок, кровель; достаточность снегосвалок; исполнительность ответственных лиц на местах по устранению выявленных нарушений и другие характеристики», — сказала Витушева.

Она также добавила, что лидерами рейтинга стали восемь муниципалитетов Московской области.

«Лидеры рейтинга — это Красногорск, Мытищи, Егорьевск, Коломенский округ, Шаховская, Бронницы , Восход и Электрогорск », — отметила Витушева.