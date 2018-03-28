Эксперты обсудят высылку российских дипломатов 

Отметим, что мероприятие начнется 29 марта в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».
Среди участников: первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров; дипломат, доктор исторических наук, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин; чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке Василий Корчмарь.
Участники пресс-конференции обсудят вопросы: Как ответит Россия на массовую высылку дипломатов? «Дело Скрипаля»: причина или следствие? Кому выгодно объединение мировых держав против России?