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Ямальский депутат на газовом форуме привёл примеры инновационных технологий
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Ямальский депутат на газовом форуме привёл примеры инновационных технологий 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Новом Уренгое продолжается газовый форум «Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу».
В нём участвуют представители органов государственной власти и местного самоуправления Ямала, предприятий топливно-энергетического комплекса и энергетики России и мира, экспертное сообщество, экологи, ученые. Об этом сообщает помощник депутата Законодательного Собрания ЯНАО Дмитрия Жаромских Алишер Османов.
Председатель комитета по промышленности, природопользованию и экологии ямальского парламента Дмитрий Жаромских, выступая на пленарном заседании конференции «Цифровая трансформация в нефтегазовой индустрии» отметил важность промышленного форума. Он назвал общепризнанным то, что в условиях глобального соперничества обладать конкурентными преимуществами сможет тот, кто во всех сферах сумеет обеспечить внедрение современных технологий, направленных на повышение производительности труда, эффективности производства, предоставление услуг нового уровня.
«Одна из главных особенностей эры цифровых технологий — высочайшие темпы прогресса, — отметил депутат. — То, что еще вчера считалось прорывом, сегодня уже рядовая технология, которую завтра сменят новые разработки и подходы, более прогрессивные и эффективные. Вопросы разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных находятся под пристальным вниманием президента РФ. Не вызывает сомнений необходимость внедрения и применения упомянутых технологий и в нашем регионе, являющимся центром освоения Российской Арктики. Уникальные природные условия, в которых мы живем и трудимся, требуют особого подхода как к организации трудовой деятельности, так и жизни в целом».
По мнению Дмитрия Жаромских, особое значение для нашего региона имеет внедрение инновационных технологий в промышленное производство, которое должно основываться на рациональном природопользовании. Депутат привёл примеры успешного внедрения таких технологий. Эти решения выражены в огромном числе патентов и реализуются на практике. Уникальный нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» на Новопортовском месторождении, природосберегающие технологии возведения трубопровода Заполярье — Пурпе, «Арктический каскад» — новейшая технология производства СПГ и многие другие технические решения призваны обеспечить лидерство Ямала в сфере производства углеводородного сырья.
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