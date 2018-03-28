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За ожоги в сауне клиентка спа-салона отсудила 250 000 руб.
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За ожоги в сауне клиентка спа-салона отсудила 250 000 руб. 

Legal.Report 2 часа назад
Фото: Главный региональный
Пензенский областной суд взыскал более 250 000 руб. в пользу посетительницы спа-салона, которая получила серьезные ожоги при процедуре в мини-сауне «Кедровая бочка».
Жительнице Пензы летом 2017 года вручили в подарок на ее 28-й день рождения сертификат в спа-салон «Ми-Лена» (ООО «Спа-Вэлнэс»). Она записалась туда на сеанс в мини-сауне «Кедровая бочка», пилинг и массаж. После начала процедуры в «бочке» сотрудница салона дважды заходила в комнату и интересовалась самочувствием клиентки. Сначала все шло хорошо, но через некоторое время девушка почувствовала, что температура в сауне повышается, парогенератор стал щелкать чаще. Самостоятельно выйти из бочки возможности не было, сотрудница же салона долго не появлялась. Девушка потеряла сознание и очнулась, когда ее уже вытаскивали из мини-сауны.
Клиентка пожаловалась сотрудникам спа-салона на боль от ожогов, кожа в районе голеней, левой стопы и правого бедра была ярко-красного цвета, однако ее заверили, что обжечься внутри бочки нечем. Позже девушка, однако, выяснила, что в бочке проходят трубки, нагнетающие горячий пар, которые не были заизолированы и соприкасались с ногами, когда она была без сознания. Сеанс пилинга клиентке отменили, а боль при массаже оказалась столь нестерпимой, что посетительница сама отказалась от процедуры.
После возвращения девушки домой ее родители вызвали «скорую помощь». Увидев на ноге девушки участок кожи серо-белого цвета, врачи госпитализировали пострадавшую в ожоговое отделение больницы. Посетительница спа-салона больше месяца пробыла в стационаре. В целом же лечение заняло три месяца. На ногах остались 9 рубцов от ожогов, которые, по мнению местного пластического хирурга, бесследно удалить невозможно.
Девушка направила претензию в спа-салон, но ответа не получила. Местное общество защиты прав потребителей подало в ее интересах иск в Первомайский районный суд к ООО «Спа-Вэлнэс». В ходе судебного заседания ответчик доказывал, что данная ситуация вызвана непреодолимыми обстоятельствами — потерей сознания истицы, и ответственность за это не может быть возложена на спа-салон. Суд, однако, не нашел подтверждения этому доводу, поскольку клиентка салона ранее сознание не теряла и никакими хроническими заболеваниями не страдает. Сотрудники спа-салона должны были контролировать самочувствие посетительницы, чего сделано не было.
Суд постановил взыскать с ООО «Спа-Вэлнэс» в пользу клиентки убытки в 48 893,24 руб., компенсацию морального вреда в 150 000 руб., штраф в 49 723, 31 руб. Также взысканы расходы за юридические услуги по составлению претензии в 2000 руб. В то же время суд отказал во взыскании с ответчика расходов по оплате услуг представителя в 6000 руб. и по составлению искового заявления в 3000 руб., указав, что работник общественной организации по защите прав потребителей не может получать за это вознаграждение от потребителя. Также взыскано 49 723, 31 руб. штрафа в пользу общественной организации.
Спа-салон подал апелляционную жалобу на это решение суда, ссылаясь на отсутствие нарушений со стороны работников спа-салона и предположение о наличии у истицы простудного заболевания, ставшего причиной потери сознания. Однако Пензенский областной суд оставил решение без изменений.
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