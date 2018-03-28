Гнев жителей Кемерова 

Во вторник после пожара в западносибирском Кемерове тысячи жителей города вышли на улицы. Президент России Владимир Путин также прибыл на место трагедии, однако не выступил перед демонстрантами. Спустя два дня после катастрофы стали известны детали, которые сильно взволновали российское общество. «На четвертом этаже дым был настолько густым, что я мог только ползти, я так надышался угарным газом, что почти потерял сознание. Дочь постоянно звонила. Я кричал в трубку, чтобы она попробовала выйти из зала, но сам ничего не мог сделать, передо мной уже все горело». Это слова Александра Лиллевяли. Три его дочери погибли в кинозале торгового центра, пока он тщетно боролся за их жизнь. Снаружи на улице стояли пожарные. Александр Лиллевяли сказал им, что в кинозале заперты дети и что они еще живы.
«Сотрудники МЧС согласились со мной, но потом им потребовалось целых три минуты, чтобы надеть противогазы. Я показал им лестницу, по которой можно было быстрее попасть к кинозалу. Но тут кто-то сказал, что горит главная лестница, и, проклятье, они побежали за ним. Я попросил их дать мне противогаз, чтобы самому вывести детей. Они ответили, что это не разрешается, что у них есть свои предписания. Мои девочки остались там, внутри, и сгорели из-за проклятых предписаний». Путин предполагает коррупцию Во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в сибирском Кемерове в воскресенье погибли по меньшей мере 64 человека, из них — не менее 39 детей. У здания областной администрации во вторник собрались несколько тысяч человек. Они требовали отставки губернатора Амана Тулеева и хотели видеть Владимира Путина. Российский президент утром прилетел в Кемерово, где посетил покрытый цветами и мягкими игрушками стихийный мемориал перед сгоревшим торговым центром, встретился в морге с инициативной группой и провел совещание по ликвидации последствий пожара. «Мы говорим о демографии и теряем столько людей, почему?— рассуждал глава государства. — Из-за преступной халатности и разгильдяйства». Путин дал также понять, что руководство ТЦ могло с помощью коррумпированных чиновников пропустить противопожарную проверку: «Без денег никакого свидетельства не дадут, а за деньги они подпишут все что хочешь». Затем Путин улетел, так и не выйдя к жителям города. И губернатор Тулеев, который извинился перед Путиным за происшедшее и поблагодарил его за участие, тоже не вышел к гражданам. Зато вице-губернатор Сергей Цивилев встал перед демонстрантами на колени и просил прощения. Накануне все новые детали трагедии возмущали общественность. Так, Ринат Еникеев, глава противопожарной инспекции МЧС, сказал в интервью агентству ТАСС, что этот торговый центр был открыт в 2013 году в здании бывшей кондитерской фабрики без необходимого разрешения. А в 2016 году АО «Зимняя вишня» не проходило противопожарную инспекцию, так как оно как «предприятие малого бизнеса» было освобождено от таких проверок. При этом в здании имелись кинозалы на 540 мест, игровой центр, школа танцев, батутный комплекс и многочисленные магазины и рестораны. Отсутствовала спринклерная установка, система аварийной сигнализации не работала. Сначала говорили, что ее выключил охранник, потом — что она не работала с 19 марта. Кроме того, перед трагедией заперли двери двух из трех кинозалов, вероятно, для того, чтобы туда никто не проник без билета. Также, по данным следственного комитета, были заперты различные аварийные выходы. «Зимняя вишня» оказалась смертельной ловушкой. Доверие к руководству исчезает Демонстрация в Кемерово продолжалась девять часов. Участники подозревали власти прежде всего в сокрытии истинного числа жертв, некоторые говорили о свыше 300 погибших. «По моему опыту, это, пожалуй, не так, — говорит московский политолог Екатерина Шульманн в интервью „Франкфуртер рундшау“. — Но это подозрение показывает, как мало доверяет общество государственной власти». Хотя губернатор Тулеев в 2015 году получил свыше 78% голосов на выборах в регионе, люди не верили тому, что он говорил. «Такие катастрофы обнажают вакуум веры в российскую политику, — объясняет Шульманн. — Государство и общество обычно живут отдельно друг от друга, а теперь они столкнулись друг с другом». Вчера перед зданием областной администрации постоянно разгорались ожесточенные споры. «С народом обращаются, как со скотом», — бранился один мужчина, потерявший жену, сестру и троих детей. «Молодой человек, вы хотите здесь извлечь выгоду из беды?» — отвечал вице-губернатор Цивилев. Возможно, теперь МЧС будет реформировано, очень вероятно, что 73-летний Тулеев скоро уйдет с поста губернатора. Но Шульманн и другие эксперты не ожидают никакой революции. После того, как несколько российских регионов и городов объявили дни траура, и президент Путин все же объявил сегодняшний день днем общенационального траура.